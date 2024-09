¿En qué gastará Kevyn el dinero del Desafío XX? Esto respondió

La emocionante final del Desafío XX dejó a Kevyn Rúa como el gran ganador de esta edición , acompañado por su refuerzo Guajira, finalista del Desafío The Box 2023. El participante reveló los planes que tiene a futuro.

En diálogo con Noticias Caracol en vivo , tras su triunfo en la ciudad de las cajas, el ganador confesó que "obvio lloré levantando esa copa, los brazos en ese momento los tenía dormidos y casi no podía levantarla".

Además, el participante reveló que en el momento no podía creer que habían ganado y solo el grito de Guajira para que corriera lo hizo despertar. "Guajira parece una mamá regañona [risas] En ese momento, aunque yo tenía que oprimir el botón, yo quería que ella corriera conmigo".

¿Cuánto dinero ganó Kevyn y en qué lo va a invertir?

Este año el premio del Desafío aumentó a la millonaria cantidad de 1.200.000.000 (mil doscientos millones de pesos), suma que se llevó Kevyn al ser el vencedor. A ese dinero se le agregó el dinero que el participante ya había ganado en la competencia, que eran 150 millones de pesos.

Publicidad

En total, el hombre de Puerto Boyacá se llevó 1.350.000.000 millones y aseguró que estarán destinados, principalmente, a la compra de su casa propia.

¿Cuánto dinero le dio a Guajira?

En un principio, Kevyn le prometió a Guajira darle 60 millones por apoyarlo en la etapa dorada, dinero que después aumentaron a 80 millones para llegar a la final.

Publicidad

Sin embargo, en diálogo con este medio el ganador señaló que "ocurren cosas, es un secreto entre los dos".

Guajira, por su parte, expresó a Noticias Caracol en vivo que tenía una gran emoción tras ganar esta edición del Desafío, recordando que ella fue finalista del Desafío The Box 2023 y no lo logró. "En aquel momento sentí mucha frustración, pero ahí vino mi verdadera victoria al hacer introspección, mirar hacia adentro y empezar un proceso de sanación que al final me ha sumado un montón".

La ganadora del Desafío XX le dio un mensaje a Darlyn, quien quedó en segundo lugar. "Que le pregunte a la vida no por qué, sino que intente encontrar para qué la vida la colocó en esa situación y que siga dando lo mejor de ella".

¿Qué programa reemplazará al Desafío XX en las noches de Caracol TV?

Tras la final del Desafío, a las pantallas de Caracol Televisión llega desde la noche de este 30 de septiembre La Descarga , un concurso de canto original del canal Caracol en el que se conocerán a las mejores 100 voces del país, de la mano de Gusi, Marbelle, Maía y Santiago Cruz.