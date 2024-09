A Epa Colombia le encontraron objeto extraño en la cara: "Tocó romper el hueso"

Daneidy Barrera, empresaria bogotana más conocida como Epa Colombia, se sometió en las últimas semanas a tres cirugías para mejorar aspectos de su apariencia con los que ella no se sentía conforme. En una nueva actualización en sus redes sociales la famosa contó que en medio de las intervenciones se descubrió un objeto extraño en su cara.

¿Qué tenía Epa Colombia en la cara?

La influenciadora se pronunció en sus historias de Instagram para reaccionar a los comentarios de los internautas sobre sus cirugías. Una de las intervenciones que más impresiones ha generado es la del mentón, pues la empresaria buscaba reducirlo y, por ahora, parece más grande.

"Amiga, sí he visto todos los comentarios", señaló la empresaria y procedió a explicar lo que le había pasado. "¿Tú sabes que yo tenía un caucho de zapato por dentro?", cuestionó.

Según Epa Colombia, este artefacto estaba dentro de su mentón y llegó allí en una cirugía previa. Para solucionar el problema, en esta nueva intervención "tuvieron que romper el hueso y hacer una sutura bastante grande, entonces está súper inflamado".

Publicidad

La mujer agregó que pasará por lo menos un mes y medio para que la inflamación baje y se vean realmente los resultados. "He visto todos los comentarios, me han dado palo, pero es que casi no puedo hablar".

En una publicación posterior, Epa Colombia mostró a sus seguidores el objeto que le sacaron del rostro, el cual no solo le causaba incomodidad, sino que también le suponía un grave riesgo en su salud si no era retirado a tiempo.

Epa Colombia mostró extraño objeto que tenía en la cara - Foto: @epa_kera100k

Publicidad

¿Qué cirugías se hizo Epa Colombia?

En total fueron tres diferentes procedimientos los que Epa Colombia se realizó en el quirófano. La empresaria nuevamente se operó la nariz, pues reveló que en la cirugía anterior un mal procedimiento le dejó las fosas nasales tapadas y le era complicado respirar.

En medio de esa cirugía, la famosa aprovechó y también se operó el mentón y los senos.