Epa Colombia se sometió a un nuevo procedimiento estético: ¿cómo quedó?

Epa Colombia compartió con sus seguidores los detalles de un nuevo procedimiento estético al cual decidió someterse para minimizar algunas entradas profundas que tenía en su línea capilar. Con impresionantes videos, la creadora de contenido explicó los motivos que la impulsaron a someterse a esto.

¿Qué se hizo Epa Colombia?

Por medio de sus historias de Instagram, Daneidy Barrera, conocida en redes sociales como Epa Colombia, le contó a sus seguidores que decidió someterse a un implante capilar para cubrir las entradas que, de acuerdo con ella, le heredó a su papá.

"Así vamos, chicas, qué dolor", expresó la bogotana mientras mostraba como la parte delantera de su cabeza estaba recibiendo el implante.

Así fue el trasplante capilar de Epa Colombia

La empresaria contó que el proceso del trasplante capilar le tomó unas 6 horas. Al parecer, esta no es la primera vez que se somete a este tipo de tratamientos.

"Cuando no tenía cejas me tocó implantar, es igual, pero en las entradas. A mí sí me hacía falta, acéptalo", expresó Epa Colombia, quien, al no conseguir un donante, decidió quitarse a sí misma pelo de la parte posterior de su cabeza para poder hacerse el trasplante.