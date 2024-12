Érika Zapata habló de Andy Rivera y un político que le gustó: "Me entró el enamoramiento"

Érika Zapata es una reconocida periodista que se ha ganado el corazón de los colombianos por su originalidad y su manera presentar noticias. Con el paso del tiempo se ha convertido en una figura pública con miles de seguidores en redes sociales, donde uno de los temas de su vida que más interesan a sus fanáticos es su vida amorosa. Recientemente la paisa reveló algunos detalles de esa parte de su vida.

Érika Zapara recordó chisme que le inventaron con Andy Rivera

En medio de una entrevista en el podcast Monólogos sin Propina, Érika Zapata reveló una de sus anécdotas más 'charras' al convertirse en figura pública para los colombianos, señalando que nunca pensó que ella sería parte de las personas a las que les inventan chismes amorosos y menos de la calidad que le inventaron a ella.

En algún momento a Érika Zapata la 'ennoviaron' con Andy Rivera en redes sociales. En la entrevista reveló que, contrario a lo que pasa con otras personas famosas, ella fue la más feliz con la noticia y por eso no salió a desmentirla inmediatamente.

"Yo no he tenido novio, pero tuve una corta aproximación", reveló la periodista y en ese momento recordó que se inventaron que ella era la novia del cantante urbano Andy Rivera. "Fue muy bacano ese chisme porque yo me ilusioné".

"Mi amor, que no te defina el que dirán", le escribió Andy Rivera a Érika Zapata - Fotos: @erika_zava / @andyrivera

Recordó que todo se dio en medio de su rutina diaria. "Yo venía de grabar La Finca cuando veo: 'Érika Zapata, novia de famoso cantante', y dije: '¿Desde cuándo me cuadré con alguien que yo ni me di cuenta?'. Cuando veo y era Andy Rivera, Dios mío, yo ni lo conozco de frente, no sé quién me emparejó con él".

Sin embargo, Érika Zapata reveló entre risas que "yo dije: 'pues yo no voy a desmentir eso', yo dejé que ese chisme cogiera riendas", pero señaló que después de quedarse en silencio y dejar que el chisme se hiciera más grande, pensó: "¿Qué estará pensando Andy Rivera en su casa?". En ese momento decidió salir a desmentirlo.

Para ella, lo más gracioso de la situación es que al salir a desmentirlo dijo: "No, eso es mentira, pero de todas maneras me parece un hombre hermosísimo y si pasara muy adelante, muy bueno".

La periodista además recordó el día que, gracias a Caracol, pudo hablar por llamada telefónica con Andy Rivera después del chisme que les habían creado. "Él todo lindo: 'Ay, sí, Érika, yo vi ese chisme'".

Finalmente, Érika Zapata reveló que el chisme nació porque Andy Rivera la defendió un día que la estaban criticando en redes sociales, "pero él terminó el mensaje con 'Mi amor'. Yo me embaracé siete veces con ese 'mi amor'".

Érika Zapata estuvo enamorada de un político

Además, en medio de la entrevista la periodista también confesó que, hace un tiempo, se enamoró de un político paisa, lo que complicó la realización de su trabajo. Se trataba de Andrés Tobón, quien actualmente es concejal de Medellín.

Zapata confesó que en ese entonces "yo me chocaba contra las puertas cuando lo veía. Yo ponía el micrófono así temblando y no era capaz ni de hacer la pregunta y yo: ‘Por Dios bendito, qué me está pasando. Me entró el espíritu del enamoramiento’. O sea, yo ya no controlaba ese sentimiento, el sentimiento me controlaba a mí".

La paisa aseguró que tuvo que guardar en secreto sus sentimientos para no perjudicar su trabajo, pero agregó que "yo me soñaba con ese [ex]secretario, venía en el bus y pensaba en ese secretario todo el tiempo, pero nunca fui capaz de declarármele amorosamente".