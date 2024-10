Periodista Érika Zapata se vio afectada por serio problema de salud: "Anoche salí del hospital"

La periodista Érika Zapata generó preocupación entre sus seguidores al revelar en sus redes sociales que estaba atravesando por unos complicados momentos de salud. Tras ser atendida en un centro médico, la paisa pudo hacerle frente a lo que le estaba pasando y tranquilizó a sus seguidores.

¿Qué le pasó a Érika Zapata?

En días pasados la periodista antioqueña apareció en sus historias de Instagram detallando que tuvo que trabajar con tapabocas, pero no a causa de una gripa o enfermedad viral, sino por algo mucho más complejo a lo que no le encontraba explicación.

"No tengo ni gripa ni nada, desde hace tres días me inició una hinchazón toda extraña en la cara, sobre todo en un cachete, parezco Kiko", señaló. Agregó que no sentía dolor en los dientes, pero sí en la cara, y que estaba medicada, pero no sentía mejoría.

Sus seguidores le sugirieron que consultara lo más antes posible a un médico porque esto no parecía un tema para tratar automedicándose. Efectivamente, la periodista siguió los consejos y en la tarde del domingo se mostró en la camilla de un hospital.

"Enferma, inflamada, pero jamás vencida", escribió Érika Zapata en la publicación en la que dejó ver que estaba recibiendo atención profesional y no se volvió a reportar hasta la mañana de este lunes.

La periodista Érika Zapata apareció nuevamente en sus historias de Instagram y señaló que el diagnóstico había sido una celulitis facial. La paisa aseguró que salió del centro médico en horas de la noche y que ya se estaba sintiendo mejor.

Sobre el problema de salud que le diagnosticaron, ella explicó a sus seguidores que "es una infección que le ingresa a uno tal vez porque se mordió la boca comiendo o tiene alguna herida y se le entra por ahí una bacteria que le afecta a uno la cara".

Zapata detalló que, si la afección se deja avanzar, la inflamación del rostro puede seguir avanzando, en su caso estaba llegando a su ojo. "Como consulte a tiempo, afortunadamente eso no avanzó, entonces ya me ha ido bajando la hinchazón y me siento mucho mejor".