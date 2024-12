Joven en Ibagué que ganó Lamborghini de Shakira ya tiene planes con el carro

Michael Mejía , un joven de Ibagué y residente en Estados Unidos, fue el feliz ganador del Lamborghini de Shakira . El joven impresionó a la intérprete de 'Soltera' con un video creativo que combinaba su habilidad para el dibujo y la animación, inspirado en la música de la artista barranquillera. Además del lujoso vehículo, Mejía también recibió un cheque por 90.000 dólares para cubrir impuestos del automóvil.

"Te llevas mi Lambo. Estoy feliz de que seas tú porque me ha conmovido mucho tu historia. Sé que has pasado momentos difíciles, como un divorcio, y créeme que sé de lo que estás hablando, así que espero que en este carro te la pases bien", comentó Shakira en un video.

En una entrevista reciente con Noticias Caracol en vivo, Michael Mejía compartió sus planes para el Lamborghini y cómo este premio ha impactado su vida y carrera. Según Mejía, su primer objetivo es utilizar el Lamborghini como una herramienta para promover su arte y su historia personal. Planea realizar una gira por varias ciudades de Estados Unidos y Colombia, exhibiendo su trabajo y compartiendo su experiencia de vida con jóvenes artistas y comunidades desfavorecidas.

El video de Michael Mejía que lo llevó a ganar el Lamborghini de Shakira

Se trata de una obra creativa que combina ilustraciones y animaciones inspiradas en la música de la intérprete de 'La copa vacía'. En el clip, Mejía utiliza su talento para el dibujo y la animación para dar vida a escenas que reflejan la letra de la canción 'Soltera'. El video comienza con ilustraciones de Shakira que cobran vida fuera del papel, mostrando una narrativa visual que captura la esencia de la canción.

Una de las escenas más destacadas del video muestra a Michael escribiendo: "Si Shakira y mi mamá pudieron pasarla rico solteras, ¿yo por qué no? Un año divorciado y todavía aquí sufriendo. Dios mío, por favor, mándame una señal". Esta frase, escrita con humor y sinceridad, resonó con muchos espectadores y añadió un toque personal y emotivo al video.

El video también incluye escenas del lujoso Lamborghini Urus morado, que ahora es propiedad de Mejía. La combinación de ilustraciones detalladas, animaciones fluidas y una narrativa personal hizo que el video se destacara entre los demás participantes del concurso.

En su cuenta de Instagram, Michael Mejía expresó su gratitud y emoción por haber ganado el concurso, agradeciendo a Shakira y a sus seguidores por la oportunidad: "¡Los Amo! Gracias @shakira te agradezco desde lo más profundo de mi ser 💜".

Shakira también le envió un corto mensaje al joven a través de su cuenta en Instagram: "¡Me muero de emoción! ¡Este video me ha hecho el día! ¡Sigue adelante Michael con tu arte! ¡Que esto te sirva de empujón para lograr tus sueños en la vida! 💋".

¿Cuáles son los planes con el Lamborghini de Shakira?

Michael le contó a Noticias Caracol en vivo que sus planes con el vehículo son seguir generando ingresos. "Tengo un equipo de trabajo, son muchas personas, y estamos mirando a ver cómo potencializamos esto, aún más eh siendo el artista que soy, el director creativo que soy, para poder trabajar con todos los artistas más tesos, como Karol G, Sebastián Yatra, J Balvin, todos los de la industria, y así poder generar los suficientes ingresos para realmente decir 'me gané el carro Shakira'. No solo eso, sino decir que lo mantuve y me llevé a mi mamá a pasear y no tuve que venderlo ni regalarlo ni nada. Decir que me volví un artista exitoso y no solamente me quedé como el ganador del carro, sino que el ganador del carro se convirtió en una estrella por su arte", comentó el joven.