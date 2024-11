Escritor colombiano Sebastián Martínez Vanegas ganó el Premio de Poesía Emilio Prados

El escritor colombiano Sebastián Martínez Vanegas obtuvo el vigésimo quinto Premio Internacional de Poesía Emilio Prados, convocado en Málaga, sur de España, por el Centro Cultural Generación del 27 para autores menores de 35 años, por su obra 'Tener un cuerpo es mala poesía'.

El galardón, cuyo fallo fue anunciado este viernes, 22 de noviembre de 2024, está dotado con 6.000 euros y la publicación de la obra ganadora por la editorial Pre-Textos, informó la Diputación de Málaga.

El jurado, integrado por los escritores Carlos Marzal, Estefanía Cabello y Erika Martínez; el director de Pre-Textos, Manuel Borrás, y el director del Centro Generación del 27, José Antonio Mesa Toré, eligió la obra de Sebastián Martínez Vanegas entre once finalistas de diversos estilos, seleccionadas entre los cuarenta originales presentados desde Latinoamérica y España.

Sebastián Martínez Vanegas, ganador del XXV Premio de Poesía Emilio Prados de la Diputación por 'Tener un cuerpo es mala poesía'.

El premio está dotado con 6.000 euros y la publicación de la obra por la editorial especializada Pre-Textos.

👉 https://t.co/y9xxqNtgmt pic.twitter.com/9QYJfhao3e — Diputación de Málaga (@diputacionMLG) November 22, 2024

Publicidad

Entre la lista de autores que han obtenido este reconocimiento se encuentran Lola Mascarell, Virginia Navalón, Gracia Aguilar, Carlos Pardo, Josep María Rodríguez, Rafael Espejo, Javier Vela, Juan de Beatriz, Rodrigo Olay y Javier Adrada.

Lea también: La artista Doris Salcedo, la primera colombiana en recibir el Praemium Imperiale de Japón

Publicidad

Sebastián Martínez Vanegas agradeció por el premio

Por medio de su cuenta de Instagram (@sinpulmon), el joven escritor Sebastián Martínez Vanegas mostró su reacción al anuncio de que había sido el ganador del Premio Emilio Prados.

"Me acabo de enterar de esta noticia. Estoy feliz por el premio, el dinero, porque esto me hará soltar por fin la escritura de este libro, y porque estaré nuevamente en Pre-Textos. Aunque me podría quejar de lo mucho que me agotó escribir este libro, solo diré que estoy sorprendido. No por modestia, sino porque creo que me arriesgué hasta llegar al borde del asco, la ridiculización y el victimismo. Fue (es) una rigurosa humillación", expresó el ganador del galardón internacional.

En su publicación en redes, el colombiano enfatizó su agradecimiento con sus cercanos, maestros y jurados, asegurando que, las palabras de gratitud "de verdad" las plasmará en otra ocasión.

Publicidad

¿Quién es Sebastián Martínez Vanegas?

Publicidad

Nacido en Pereira (Colombia) en 1996, Sebastián Martínez Vanegas es profesional en Estudios Literarios de la Pontificia Universidad Javeriana. En 2020, fue ganador de la convocatoria IDARTES se muda a tu casa, de la ciudad de Bogotá.

En 2021 recibió el Premio de Poesía Joven RNE-Fundación Montemadrid por el libro 'Coordenadas de un plano irrealizable' (Pre-textos), y entre 2023 y 2024 ha sido becario de la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores.

Además, ha colaborado en publicaciones como la revista Temporales, Poesía y Literariedad.

Lea también: Colombiano Gustavo Vélez obtuvo el Premio Internacional Pietrasanta y Versilia en el Mundo