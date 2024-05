Esposa de Omar Geles recibió emotivo mensaje de la viuda de Martín Elias: "Fortaleza"

En medio del dolor por la muerte del cantante Omar Geles, su esposa Maren García ha conmovido en las redes sociales con las publicaciones que ha hecho para recordarlo. Durante su duelo, muchas personas se han solidarizado con ella con mensajes llenos de apoyo.

Uno de los comentarios que más llamó la atención en su más reciente publicación fue el de Dayana Jaimes, la viuda del también cantante vallenato Martín Elias, quien falleció en un trágico accidente automovilístico en el año 2017. Jaimes, que vivió la misma dolorosa situación hace siete años, se solidarizó con García y le aseguró que el tiempo le dará fortaleza.

"Dios en su inmensa misericordia y bondad te llenará de fortaleza para ver crecer a tus hijos ❤️ fuiste estabilidad para Omar, el amor de su vida y la mamá de sus grande amores. 🙌 Dios fue bueno con ambos y siempre será tu más grande recuerdo", le escribió Dayana Jaimes a la viuda de Omar Geles.

Por su parte, bastante afectada por el repentino fallecimiento de su esposo, Maren García había expresado en su publicación que se encuentra desconsolada y desorientada, pues no sabe qué camino seguir junto a sus tres pequeños hijos ahora que el cantante no está.

“Amor de mi vida, mi otra mitad, mi compañero de mi vida. Mi vida entera. 😭😭😭😭 Jamás imaginé esto, mi amor. Estoy muerta en mi vida, amor, no sé qué hacer, no sé qué voy a hacer, amor, sin ti. 😭😭😭Mi vida linda, mi amor bonito. Lo mas hermoso del mundo, el ser humano más hermoso del mundo. 😭😭😭😭 TE AMOOOOOO, TE AMOOOOOO, TE AMOOOOOOOOO, TE AMOOOOOOOOOO, ME ESTOY MURIENDO SIN TI, MI AMOR, NO TENGO FUERZA, AMOR, NO TENGO FUERZA. Dame esa fuerza por nuestros 3 chiquitos”.

A los mensajes para Maren García también se unió el cantante Jean Carlos Centeno, quien en medio de las honras fúnebres de su colega colocó una rosa blanca sobre su féretro. Centeno le escribió a García que "Dios te dará las fuerzas que tu corazón y tu mente necesitan para seguir el camino que Omar abrió para ti, para tus hijos, para tus sueños. No sé qué más podría expresarte por escrito pero desde mi corazón deseo que Dios, Omar y tu ángel de la guarda te custodien siempre junto a tus hijos, que nunca les falte nada, TQM".

