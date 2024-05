Los trabajos que Omar Geles dejó pendientes: hay más de 500 canciones grabadas

La música vallenata perdió el 21 de mayo a uno de sus más grandes y talentosos exponentes: Omar Geles. El artista de 57 años no solo podía componer varias canciones en cuestión de horas, sino que también era hábil tocando el acordeón y podía cantar, motivo por el que a lo largo de su carrera tuvo un gran impacto en las trayectorias de sus colegas.

>> Le puede interesar: Omar Geles ya había tenido problemas de salud en un juego de tenis: "Se tocó el corazón"

En diálogo con Noticias Caracol Ahora, Erick Gerónimo, quien durante los últimos 16 años se desempeñó como el mánager de Omar Geles y fue su gran amigo, aseguró que durante estos días de duelo "lo más difícil ha sido asimilarlo, Omar era un hombre lleno de vida con muchos planes, eso es lo más difícil".

Detalló que él fue la última persona con la que el cantante habló por teléfono antes de morir. "La última llamada que hizo fue cuando habló conmigo, nosotros hoy precisamente viajábamos a Ecuador a una fiesta a la que nos habían invitado unos amigos. Él, antes del partido de tenis, me llamó para ultimar detalles porque estaba preocupado por el itinerario y me estaba preguntando si habíamos coordinado todo. Luego hablamos del partido, riendo como siempre, diciendo que le iba a ganar a Osmar".

Publicidad

Omar Geles estaba trabajando en dos álbumes nuevos al tiempo

Erick Gerónimo reveló que durante los últimos meses Omar Geles estaba trabajando en importantes proyectos musicales para su carrera. "Estaba haciendo un álbum para el canal de YouTube que se llama 'De la una a la mil', él estaba interpretando en su propia voz las canciones que le grabaron Jorge Celedón, Pipe Peláez, Silvestre Dangond, Peter Manjarrés", señaló recordando que el cantante tenía más de mil canciones en su repertorio publicado.

Pero eso no era todo, Gerónimo describió a Omar Geles como un hombre "incansable" y que "vivía en el estudio", motivo por el que siempre estaba pensando en proyectos, enviando canciones a sus colegas y grabando canciones. "Tenía los planes de un nuevo álbum llamado 'Omar Geles: el cantante', pero a diferencia de otros músicos no es que iba a grabar las canciones, las canciones quedaron inéditas, grabadas y producidas, son más de 500 canciones, estábamos en la labor de escoger el repertorio de ese álbum".

Publicidad

Además, quedaron pendientes proyectos con artistas emergentes que Omar Geles había apadrinado con sus canciones. Su mánager explicó que el compositor siempre estaba buscando nuevos talentos, jóvenes cantantes a quienes les entregaba sus canciones con la promesa de impulsar su carrera musical.

Mánager de Omar Geles revela detalles de la salud del cantante

Erick Gerónimo detalló que luego del incidente de salud en Miami, "llegamos a Colombia el 30 de abril, no asistimos a otros eventos porque él se fue a dormir para estar preparado para el Festival Vallenato, descansó y estaba en perfectas condiciones, teníamos una fuerte agenda en el festival y cumplió con todos sus compromisos, se desarrolló bien en el festival y asistió al concierto de Silvestre. Estaba en perfectas condiciones".

>> Lea también: Desgarradoras palabras de la esposa de Omar Geles: “Me estoy muriendo”

Agregó que el compositor de 'Los caminos de la vida' no era un hombre de excesos. "Omar Geles no tenía quebrantos de salud, Omar se cuidaba muy bien, su alimentación era extremadamente sana, se alimentaba bien, era extremadamente sana, no como la gente dice de los excesos del trago y el trasnocho, él se cuidaba muy bien. De hecho, ese día había jugado tenis en la mañana, él no tenía tiempo libre, cuando le quedaba un espacio se iba a hacer deporte".

Publicidad

La emoción de Omar Geles por el concierto de Silvestre Dangond

"Estaba ansioso por el concierto de Silvestre Dangond, ese día (18 de mayo) el vuelo tuvo un retraso y llegamos tarde a Bogotá y él estaba ansioso porque él tenía que llegar a la prueba de sonido. Se incomodó cuando aterrizamos y por el tráfico de ese día, por una marcha, no alcanzó a llegar a la prueba", recordó el mánager de Omar Geles.

A pesar de la molestia por no haber llegado a tiempo a la prueba de sonido, Omar Geles se llevó una linda sorpresa al conocer que la canción con la que iba a homenajear a su colega era 'A blanco y negro', de su autoría. "Habló con el productor de Silvestre para saber qué tenía que hacer, se echó a reír porque se enteró que la canción de él era la que iban a cantar ahí, no era necesario ensayar y se sintió orgulloso de eso".

Publicidad

Según Erick Gerónimo, "Omar era silvestrista, lastimosamente en el último álbum Silvestre no le grabó, y Omar por decirlo así le daba tres a cuatro canciones para mostrarle a Silvestre, estaba agradecido. Silvestre le había dicho esas mismas palabras hace tres años en Miami cuando le hizo un reconocimiento parecido, eso lo llenaba de orgullo, él vivía con pasión la música de Silvestre y para él significaban mucho sus palabras. Omar era muy humilde, él no sabía lo grande que era".