Esta fue la última actuación de La Gorda Fabiola en Sábados Felices

Una semana antes de su muerte, el 19 de septiembre de 2024, La Gorda Fabiola grabó su último sketch para Sábados Felices. Uno de los humoristas que se incorporó recientemente al programa, Miguel Ángel Álvarez Aristizábal, más conocido como Thor, contó que su primer y última actuación fueron con Fabiola Emilia Posada Pinedo.

>>> Le puede interesar: La Gorda Fabiola llegó a Sábados Felices gracias a esta particular casualidad

Con voz entrecortada, Thor narró: “Tuve esa fortuna de, cuando llegué al elenco, de poder hacer el primer sketch con ella, me abrió las puertas, las manos me dio la bienvenida prácticamente. Me acuerdo que el último día que grabamos, que fue la semana pasada, no me salía el texto, no sé por qué y le digo yo: ‘Gordita, discúlpame’, y me responde: ‘no, tranquilo, mi Thor, para ti lo que sea’”.

Thor recalcó que La Gorda Fabiola “era muy bondadosa” y que, la última vez que se vieron se dieron un abrazo, el cual el humorista lo considera como uno de despedida.

Publicidad

¿Cómo fue la última actuación de La Gorda Fabiola?

En este aparecen los dos, La Gorda Fabiola y Thor, donde hacen de mamá e hijo.

El presentador de Sábados Felices, El Gato, enfatizó en que esa fue la última actuación de La Gorda Fabiola en el programa.

Publicidad

“Siempre fue como una mamá para mí, para todos nosotros”, finalizó Thor.

>>> Le recomendamos leer: La primiparada de Hugo Patiño a La Gorda Fabiola cuando llegó a Sábados Felices