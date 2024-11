Italy Mora, ex Miss Panamá, asegura que está recibiendo amenazas: "No te tengo miedo"

Italy Mora, la candidata de Miss Universo que causó revuelo internacional al ser expulsada del certamen de belleza, ahora preocupa a sus seguidores en redes sociales al denunciar que está recibiendo amenazas.

A través de sus redes sociales y las de su abogada, la ex reina de belleza aseguró que está siendo blanco de ataques y anunció acciones legales al respecto.

(Lea también: ¿A qué se dedica Italy Mora tras ser expulsada de Miss Universo? )

¿Qué está pasando con Italy Mora?

La mujer que a inicios de noviembre estuvo en el centro de la polémica mundial tras ser expulsada del concurso de belleza y, además, perder el título de Miss Panamá, ahora vuelve a causar revuelo con las publicaciones que hizo en las últimas horas.

Italy Mora denuncia amenazas - Fotos: @italy.mora

Publicidad

"No te tengo miedo, no me mandes mensajes y voy a llevar tus amenazas al Ministerio Público", escribió Italy en una primera publicación y luego agregó que "dejo constancia de que cualquier cosa que me pase tú serás el responsable".

Aunque la modelo se refería específicamente a una persona en sus publicaciones, no dio ningún nombre de quién estaría detrás de las amenazas en su contra. Sin embargo, unas publicaciones hechas por su abogada empezaron a deslumbrar con qué persona sería el problema de la famosa.

Publicidad

Giovanni 'La Wyznic' Ortega, abogada panameña, publicó una foto junto a Italy Mora, demostrando que se está apersonando de esta complicada situación. Celebró la actitud con la que la modelo ha tomado el problema. "A pesar de estar afectada, ella está clarita de su ruta segura y sin ganas de joder, solo pide justicia".

¿Quién está amenazando a Italy Mora?

Italy Mora, la reina expulsada de Miss Universo, dio su versión de los hechos - Foto: @italy.mora

Aunque ni la exreina ni su abogada dieron nombres, las publicaciones de la letrada dan a entender que el problema de Mora sería con la organización Miss Panamá, específicamente con César Anel Rodríguez, director de Miss Universe Panamá, a quien ella señaló públicamente como el culpable de su expulsión.

La abogada detalló en sus redes sociales que "solo alguien con serios problemas emocionales o que se siente realmente comprometido legalmente, porque se creía INTOCABLE, recurriría a llamar a Italy Mora para amenazarla, intentando disuadirla de buscar justicia y reclamar lo que le corresponde basado en la verdad".

Publicidad

Lo que indicó que el problema sería con Rodríguez fue la última publicación de la abogada, en la que le hizo unas sugerencias al responsable. "Entrega los premios y la corona. Pídele disculpas. Esa franquicia no puede seguir utilizando a sus participantes como carne de ganado y engañándolas", escribió.

(Lea también: Italy Mora: así fue el drama de la reina de Panamá que fue expulsada de Miss Universo 2024 )