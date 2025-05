Estos son los protagonistas de la serie de Harry Potter: ¿en dónde los ha visto?

La empresa HBO anunció que ya tiene a los protagonista de la serie de televisión "Harry Potter". Dominic McLaughlin interpretará a Harry Potter, Arabella Stanton a Hermione Granger y Alastair Stout a Ron Weasley, los jóvenes magos que se conocen y se hacen amigos mientras asisten al colegio de magia y hechicería Hogwarts. Más de 30.000 actores audicionaron para los papeles principales desde que HBO lanzó un casting abierto el año pasado. Se espera que el rodaje comience en el verano del norte de este 2025.

“Tras una extraordinaria búsqueda liderada por las directoras de casting Lucy Bevan y Emily Brockmann, nos complace anunciar que hemos encontrado a nuestros Harry, Hermione y Ron. El talento de estos tres actores únicos es maravilloso, y estamos deseando que el mundo sea testigo de su magia juntos en pantalla. Queremos agradecer a las decenas de miles de niños que audicionaron. Ha sido un verdadero placer descubrir la gran cantidad de jóvenes talentos que hay”, declararon la showrunner Francesca Gardiner y el productor ejecutivo y director Mark Mylod en un comunicado.

"Estimados señor Potter, señorita Granger y señor Weasley: Nos complace informarles que tienen una plaza en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería", se lee en el comunicado de la productora, que se espera que anuncie más integrantes del reparto en las próximas semanas antes del inicio del rodaje.

Los actores Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint llegaron a la fama mundial al interpretar a los personajes en la saga de películas, una de las más exitosas de la historia. Los nuevos actores llegan para darle vida a una renovada versión de las historias escritas por J. K. Rowling. Anteriormente ya se habían anunciado los actores de otros personajes icónicos de la saga: John Lithgow (“Conclave”, “The Crown”) como Albus Dumbledore, Janet McTeer (“Misión: Imposible - El Ajuste de Cuentas”, “La Reina Blanca”) como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu (“I May Destroy You”, “Gangs of London”) como Severus Snape, Nick Frost (“Shaun of the Dead”, “Hot Fuzz”) como Rubeus Hagrid, Luke Thallon (“Leopoldstadt” de Tom Stoppard, “Patriots” de Rupert Goold) como Quirinus Quirrell y Paul Whitehouse (“The Fast Show”, “Harry & Paul”) como Argus Filch.



¿Dónde han salido los actores de la serie de "Harry Potter"?

Los tres actores todavía no son muy conocidos y su rol en la serie implica para todos ellos su primer gran papel. Dominic McLaughlin, que interpretará a Harry Potter, aparece en la película "Grow" del director John McPhail. La cinta aún no se ha estrenado, pero de acuerdo con la sinopsis, es "un cuento exuberante lleno de calabazas gigantes, personajes alocados y una niña que podría ser una experta en el cultivo de calabazas". También aparece Nick Frost que hará de Rubeus Hagrid en la serie, guardabosques de la escuela mágica y amigo del trío principal.

Arabella Stanton, que encarnará a Hermione Granger, ya había tenido un papel importante en su corta carrera. La actriz interpretó a la protagonista en el musical de "Matilda", que se llevó a cabo en la temporada 2023-2024 en el West End. Por su parte, Alastair Stout, que hará de Ron Weasley, no tiene roles anteriores conocidos y su llegada a la serie sería su primer proyecto como actor.

Se espera que la primera temporada de la serie llegue en 2026. De acuerdo con detalles compartidos durante el proceso de desarrollo de la producción, cada temporada contará uno de los libros de la saga original de Rowling, por lo que se confirma que habrá por lo menos siete temporadas. Además, en la serie se verán más detalles que en las películas protagonizadas por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, que por el tiempo de duración lograban abarcar todas las historias.

