Actriz de Harry Potter abre página de contenido exclusivo para pagar sus deudas

La actriz Jessie Cave, recordada por su papel de Lavender Brown en la saga de Harry Potter , causó revuelo en sus redes sociales al revelar que decidió crear su propio perfil en la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans.

Actriz de Harry Potter creará contenido en OnlyFans

A través de su cuenta de Instagram, la famosa actriz anunció que abriría su propio canal en OnlyFans, una famosa plataforma de contenido exclusivo en la que se puede crear cualquier tipo de contenido por suscripción, pero que se ha hecho principalmente conocida por contenido sexual.

"Estoy empezando un OnlyFans ", expresó Cave en un video y aclaró que su contenido será "sobre cabello". Explicó que su contenido estará enfocado en generar un 'placer' cepillando o peinando su larga cabellera. "Tiene que tener la mejor calidad en imagen y sonido, peinarlo, masajearlo, algo así, es un fetiche, espero, un contenido sensual con mi cabello".

En el video una persona le hace preguntas sobre esta decisión y ella explica que cree que este es un contenido exclusivo con el que puede generar "mucho dinero". El hombre cuestiona si en el contenido mostrará partes de su cuerpo como senos o trasero y ella responde contundentemente que "no".

Como muchas otras famosas que crean su perfil en OnlyFans, Jessie Cave empezó a recibir críticas y ser señalada por incursionar en la plataforma. En su perfil de Substack, la actriz de Harry Potter explicó que se trata de un plan de un año.

"¿Mi objetivo? Pagar todas las deudas. ¿Mi objetivo? Hacer que la casa sea segura, cubrir el papel pintado con arsénico/plomo, construir un tejado nuevo, etc. ¿Mi objetivo? ¿Empoderarme? ¿Mostrar a los que me han juzgado mal en el pasado que no soy tan dulce? Dedicar tiempo a algo en lo que nunca antes había invertido: el amor propio", escribió.

Cave agregó que al anunciar este contenido de nicho, "siento que estoy haciendo algo prohibido, algo un poco desordenado. Me gusta romper el manual de la buena actriz". Tras el anuncio, la actriz ha cumplido con su promesa y abrió oficialmente su perfil en la plataforma.

Perfil de Jessie Cave en OnlyFans

Jessi Cave explica su contenido en OnlyFans - Foto: OnlyFans

Tal y como lo aclaró en su video, la actriz de Harry Potter expone en la descripción de su perfil en OnlyFans qué tipo de contenido encontrarán los suscriptores. "Hago contenido de nicho sobre cabello que quizás te guste. Advertencia del mago: No realizaré contenido sexual. Si tienes algo con el cabello, este es tu lugar".

Cave ya ha realizado cinco publicaciones en su cuenta y tiene más de 700 me gusta. El contenido está disponible por 6 dólares al mes, es decir, un poco más de 24.000 pesos colombianos.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL

CORREO: mpgonzal@caracoltv.com.co