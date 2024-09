Estrenarán serie basada en el drama legal de Shakira y la Hacienda española

Las vivencias de Shakira en los últimos años sin duda dan para una película en la que el drama, el desamor, el romance y el empoderamiento darían de qué hablar. Por el momento se conoce 'Celeste', una serie inspirada en uno de los momentos más mediáticos de la barranquillera: su problema legal con la Hacienda Española.

¿Cuándo se estrena la serie inspirada en el caso de Shakira?

Tras varios rumores sobre la producción, el guionista Diego San José y la actriz Carmen Machi llevarán el estreno de la serie al Velódromo donostiarra, en el Festival de San Sebastián, en donde presentarán el primer capítulo el domingo 29 de septiembre.

Aunque la serie se estrenará el próximo domingo en el festival, para que los seguidores puedan verla en la plataforma de streaming Movistar+ todavía falta más tiempo. Se tiene estimado que los capítulos estarán en la plataforma en el mes de noviembre de este año.

¿Qué se sabe sobre Celeste?

La protagonista es Sara Santano (Machi), una inspectora empeñada en resolver su última misión antes de jubilarse: demostrar que Celeste (Andrea Bayardo), una diva del pop mexicana, reside en España y debe 20 millones de euros a las arcas del Estado.

Aunque el caso remite claramente al que enfrentó a Shakira con la justicia española, el guionista Diego San José subraya que no ha sido la única inspiración. "Ese caso no ha sido el foco, lo que me interesaba era inventarme la vida de alguien de la que jamás un periodista me va a hablar", afirma y agrega que otros casos recientes de deportistas famosos siguen el mismo patrón.

La historia también tiene un trasfondo humano: la confrontación de dos tipos de mujer radicalmente opuestas, la que encarna Sara y la de Celeste. "Son dos maneras de entender la vida, la que recibe un éxito luminoso, lleno de adrenalina, excitación y atracción por los hombres, y otro tipo de mujer más mayor, que ha sido formada en el esfuerzo, los estudios, la excelencia académica y que ha tenido una vida totalmente diferente", explica el creador, según la agencia EFE.

¿Quién es Shakira en la serie?

Celeste, una famosa cantante mexicana, dueña de diversas marcas y productos, enfrenta un duro juicio contra la Hacienda española por un caso de fraude fiscal. En este caso, la actriz encargada de dar vida al personaje inspirado en Shakira es la mexicana Andrea Bayardo.

También actuarán en esa serie Manolo Solo, Antonio Durán Morris, Aixa Villagrán, Clara Sans, Jesús Noguero y Marc Soler.

Shakira también está de estreno

Mientras la serie 'Celeste' genera expectativa mundial por su parecido con el caso de Shakira, la barranquillera también se prepara para el estreno de su próximo lanzamiento musical. Soltera, la nueva canción de la artista, se lanzará el próximo 25 de septiembre, según anunció ella en sus redes sociales.