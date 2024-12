¿Eugenio Derbez dará voz a Burro en Shrek 5? Condición del actor pone en riesgo su participación

Una de las sagas de películas más queridas en el mundo es Shrek, esa compilación de cuatro cintas animadas que muestra las aventuras de un famoso ogro verde en el mundo de los cuentos de hadas. Aunque él es el protagonista, un personaje que se robó la atención y el cariño fue Burro, su fiel compañero, un personaje al que Eugenio Derbez le ha dado su voz a lo largo de los años.

Recientemente, DreamWorks confirmó al mundo una emocionante noticia, que están trabajando en la quinta película de Shrek. Inmediatamente, esta información emocionó en Latinoamérica a todos los seguidores del actor mexicano Eugenio Derbez, esperando que una vez más él le aporte al personaje animal su gracia y encanto.

(Lea también: Eugenio Derbez y la dura confesión sobre la película 'No se aceptan devoluciones' )

Derbez habló sobre la cinta animada en una reciente entrevista y, contrario a lo que todos esperaban, el mexicano reveló que podría no prestar su voz para esta nueva película de Shrek. El motivo, según contó, es que no le cumplirían una condición que él puso para seguir haciendo el doblaje latino de Burro.

“Sentí que ya no tenía a nadie en quien recargarme, en quien llorar, en quien llegar a decirle ‘tengo este problema’", dijo Eugenio Derbez sobre la muerte de su mamá. Se dice de mí - Caracol Televisión

Publicidad

¿Por qué Eugenio Derbez no estaría en Shrek 5?

El famoso actor mexicano estuvo hablando con el podcast Fuera de foco y dio algunos adelantos sobre la cinta de Shrek. Se mostró emocionado de saber que llegará una nueva entrega de la saga.

"Hay un dilema, estoy en pláticas con ellos", comenzó diciendo el mexicano. Reveló que, efectivamente, en cuanto se empezó a trabajar en esta cinta animada en los estudios de DreamWorks lo contactaron para que regresara a ser la voz del querido personaje. Él aceptó dichoso, pero les puso una condición que parece que no aceptarán.

Publicidad

Según contó, su condición es que lo dejaran adaptar los diálogos de Burro, como lo hizo en las cintas anteriores, pero parece que en esta ocasión no quieren que él le ponga su toque. "Ya no están los que me conocieron, los que sabían mi valor latinoamericano. Entonces hay un gran riesgo, porque conozco a los gringos, de que agarre el guión y les diga 'lo voy a adaptar' y me digan 'no'".

Eugenio Derbez señaló que si le entregaban los guiones y le pedían leerlos y decirlos tal cual ellos los escribieron, "no lo voy a hacer". Agregó que por este motivo, "estamos en pláticas, hemos tenido varias reuniones, y hay un gran riesgo de que no esté en Shrek 5".

El actor mexicano explicó que colocó esta condición porque lo que ha hecho a lo largo de las otras cuatro películas que Burro y las películas de Shrek sean tan queridas por los Latinoamericanos es que a él le dieron vía libre para adaptar los diálogos a la cultura latina, con chistes propios y referencias que solo los latinos entienden.

Además, señaló que si aceptará hacer los diálogos como ellos quieren, recibiría críticas si la cinta no resulta ser lo que el público latino espera. "La gente que no sabe cómo es el proceso va a decir: 'Derbez ya valió, ya no es el mismo de antes, ya no es tan chistoso', y te echan la culpa. No quiero que pase eso".

Publicidad

(Lea también: Eugenio Derbez le tenía miedo al matrimonio: “Era muy enamoradizo” )