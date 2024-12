Actor de Marvel pide ayuda tras revelar que sufrió abuso y que está viviendo en la calle

A través de redes sociales el actor Jack Veal, de 17 años, y recordado por hacer parte de la exitosa serie de Marvel Loki como la variante del personaje conocida como Kid Loki, pidió ayuda a sus seguidores manifestando que se encuentra sin hogar.

El actor conmovió a sus seguidores al revelar que escapó de casa, aparentemente tras sufrir abusos físico y psicológicos por parte de sus padres, y que ahora necesita encontrar un lugar para vivir.

Emotivo video de Jack Veal, actor de Marvel

Hace unos días, el joven actor publicó un video en su cuenta oficial de TikTok en el que aseguró que estaba "durmiendo en las calles" de Londres.

"Sin entrar mucho en detalles, abusaron de mí en mi propia casa. Violencia física, abuso psicológico y más. No he tenido una buena educación, me he enfrentado a problemas de salud mental, autismo, trastorno de déficit de atención, bipolariad y psicosis. No puedo quedarme con mis abuelos porque mi abuelo es un enfermo terminal. Tampoco tengo ningún sitio a donde ir y necesito ayuda", expresó.

Veal, que también actuó en la serie The End of the F**ing World, de Netflix, agregó bastante afectado que "ahora duermo en un remolque con las ventanas rotas a dos horas de mi trabajo. Necesito ayuda. No puedo seguir así. Necesito que la gente conozca mi historia para que algo cambie".

¿Qué ha pasado con Jack Veal?

Tras publicar este video, el joven actor se hizo viral y empezó a recibir comentarios de personas manifestándole su apoyo. Por su parte, Veal ha publicado nuevos videos dando actualizaciones sobre su situación. Señaló que ha logrado dormir en el gimnasio, en casa de un amigo y de regreso al remolque.

"Estoy presionando en los servicios sociales, pero no hay promesas de lo que va a pasar. Realmente aprecio todo el apoyo, los mantendré informados", agregó en un nuevo video.

En otra ubicación se mostró muy feliz diciendo que el servicio social se comunicó con él para "potencialmente llevarme a un hogar de acogida y alojamiento. No sé que han hecho ustedes, pero realmente está funcionando y me están ayudando, se están tomando medidas". Sin embargo, horas más tardes reveló que la reunión no salió como esperaba.

"Me han dicho que necesito volver a estar sin hogar, en la calle, o volver a casa, lo que no puedo hacer hasta que me encuentren un lugar, lo que podría llevar un tiempo. Me dicen que días, pero probablemente será semanas. Tenía esperanza, pero de nuevo no están haciendo nada, seguiré en las calles", aseguró.