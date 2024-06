Exmilitar con prótesis de pierna conmovió en el Desafío XX con su historia

Samuel ‘Sargento’, de 50 años, fue uno de los desafiantes que compitió en el capítulo 55 del Desafío XX. Fue elegido por el equipo que, aunque no ganó en la prueba de Sentencia, Premio y Castigo, sintió que se llevó algo más valioso al conocer la historia de este hombre que luchó por Colombia y que perdió una pierna a causa de una mina antipersonal.

Al entrar a la casa omega, el exmilitar se presentó enseñando la prótesis con la que corrió “por todo Suramérica”.

¿Cómo perdió la pierna el competidor invitado al Desafío XX?

Samuel ‘Sargento’ le contó al equipo Omega que todo ocurrió en el año 2001, cuando “estaba en el Putumayo, al sur de Colombia. Teníamos una operación especial y cuando se inició el combate pisé una mina antipersonal. Me revisan, me arman el pie de nuevo y 10 días después me dicen ‘la mina que usted pisó tenía materia fecal, hay que amputar su pierna; o la cortamos ya o va a perder la rodilla’”.

“Ahí toca tomar decisiones duras de vida. El haber pisado la mina no solamente me cortaba la pierna, sino el hogar, los hijos, la familia, la sociedad, todo se borró”, reconoció.

Publicidad

Reveló que cuando le amputaron la pierna “me sumergí en la vergüenza; para mí era muy vergonzoso que alguien supiera que yo no tenía una pierna. Por fortuna ya estaba en recuperación cuando en la televisión decían ‘Media Maratón de Bogotá’ y yo quería ir, 40.000 personas en la Plaza de Bolívar. Y salió toda esa gente así en montonera y yo iba ahí, y a medida que iba avanzando la carrera la gente comenzó a trotar y cuando me doy cuenta estoy trotando y yo empiezo a llorar, decía ‘esto no puede ser, estoy trotando’, y era mi mayor felicidad y creo que las mejores lágrimas de mi vida fueron ahí’”.

“Empecé a correr, empecé a vivir y mi vida volvió a nacer. Año 2003 empecé a hacer 10 km, esa fue mi primera carrera. Diez, luego 15, 21, 33, 42 y después dije hay que hacer una cosa organizada y muy bonita. Y tomé un avión, salí desde Santiago de Chile hasta el sur de la Patagonia y corrí Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia. Nueve meses una etapa diaria”, contó.

Publicidad

Su travesía no la hizo solo. Lo acompañó Graco, “un pastor belga con el que hicimos todo el viaje”, detalló.

Al ser preguntado por Gaspar sobre qué lo motivaba, Samuel ‘Sargento’ afirmó que su esposa Tatiana: “Es el norte, es la fuerza, es el argumento”.

Les da consejo a participantes del Desafío XX que no tienen comida

Samuel ‘Sargento’ le dijo al equipo Omega que no tener comida “es un reto mental, se vence eso y ya no es no es indispensable”.

El exmilitar les dijo a los jóvenes que les decía eso por experiencia porque pasó 60 días con hambre en una misión. “Estábamos en una tarea por las selvas del Chocó. La comida la soltaron por el helicóptero y se cayó un cañón, no había cómo recogerla. Entonces camina uno horas enteras y a duras penas encuentra uno moritas silvestres, pero una que otra; entonces hay que seguir y termina uno dándose cuenta de que la razón no es la comida, la razón es mantenerse con vida”.

Publicidad

Aunque Samuel ‘Sargento’ no obtuvo el triunfo en la prueba del Desafío XX, Alejo le dijo que era “un ganador, yo me siento muy feliz de que usted haya llegado al equipo”. “Vino fue a darnos una lección mucho más grande, lo felicito parce”, agregó.

Reviva aquí el capítulo: