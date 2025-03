Exparticipantes del Desafío han recibido propuestas indecentes por millonarias cifras

El Desafío es un reality de Caracol Televisión en el que muchas personas han salido convertidos en figuras públicas y con muchos seguidores. No solo los ganadores de la competencia salen beneficiados con su paso por el programa, pues algunos participantes logran causar mayor efecto en los televidentes.

Santiago Ríos y Andrés Ossa son exparticipantes del programa que, aunque no ganaron el programa, generaron una gran impresión en los televidentes por su apariencia física. Es tanto el impacto positivo de los exdesafiantes que, según contaron a La Red, a sus redes sociales les llegan mensajes con propuestas bastante inapropiadas.

¿Qué propuestas les hacen a Santiago y Ossa?

Andrés Ossa es muy recordado por su paso por el Desafío The Box 2022, no solo por su apariencia física, también porque fue el participante expulsado de esa temporada. Desde entonces, al exparticipante le ha ido muy bien en las redes sociales como creador de contenido, incluso se convirtió en presentador en un canal regional.

Sin embargo, ser una figura reconocida por su buen físico lo hicieron blanco de mensajes indecentes. "Me lo piden mucho en redes sociales, me dicen que cuánto cobro. Hay muchos más hombres que mujeres, los hombres son mucho más directos", aseguró el exdesafiante.

Ossa aseguró que los mensajes van desde invitaciones apartamentos, personas que le piden fotos desnudo, "me han ofrecido viajes y el monto más alto que me han ofrecido son 50 millones de pesos". Agregó que, aunque la oferta podía parecer "tentadora", no aceptó. "Era un hombre, las mujeres nunca me han pedido cosas así, creo que las mujeres son más recatadas".

Según el exparticipante del Desafío, esta situación lo ha incomodado y, por ende, "he podido entender lo que tienen que sufrir las mujeres cuando los hombres son tan atrevidos y groseros".

Una situación similar ha vivido Santiago Ríos , exparticipante del Desafío The Box 2024, quien por su apariencia física también fue apodado como 'el novio de Colombia'. El deportista y modelo contó al programa de entretenimiento que recibe mensajes con propuestas indecentes a diario.

"A veces uno se ofende un poco, a veces se sobrepasan con las palabras. "¿Cuánto cobrar por dejarte hacer cosas?", me escriben, pero no es normal que alguien que no conoces te diga esas cosas", señaló y coincidió con Ossa en que "los hombres son más frenteros, son más directos, las mujeres son más precavidas, más educadas al decirle algo a uno".

Ríos agregó que muchas veces ha bloqueado a personas que se han pasado de intensas con sus propuestas. "El monto más alto que me han ofrecido son 15.000 dólares por estar con alguien, también hay propuestas de 6.000, 1.000 o 500 dólares por algún contenido, me ofrecieron también trabajar con una página de contenido triple x".

Aunque el exparticipante sí maneja una cuenta de OnlyFans, destacó que su contenido es más erótico que explícito. "Yo no abro puertas ni posibilidades. Uno muchas veces está en el medio buscando una posibilidad de mejorar su vida, ayudar a sus familiares de manera económica".

