Alejo, del Desafío XX, confesó que ahora está soltero: ¿qué pasó con Melissa?

Alejo fue uno de los participantes del Desafío XX , de Caracol Televisión, que más llamó la atención de los televidentes, quienes lo apodaron como el 'villano favorito' del programa. Al final de su paso por la competencia, fue el tema amoroso el que generó debate en las redes sociales.

A lo largo del juego, Alejo presumía con mucho orgullo su relación de varios años con Melissa, una joven con la que tenía planes de casarse después del reality, según aseguraba. En algún momento, su compañera Luisa lo sorprendió regalándole un millón de pesos para ayudarlo con la compra del anillo.

Pero con el paso del juego, la convivencia entre Alejo y Luisa fue tomando otros rumbos, hasta que él reveló en un capítulo que se estaba "enamorando" de ella. Tanto así que el participante la llamó a ella para que fuera su refuerzo en el equipo Tino y tuvieron bastanteS acercamientos que causaron rumores de una relación entre ellos.

En medio de todo eso, Melissa, su novia, decidió borrar las fotos que tenía con él en sus redes sociales. Cuando el participante salió de la competencia aseguró que seguían juntos. Sin embargo, reconoció que sus palabras, confesando sus sentimientos por Luisa, le generaron problemas en casa. Alejo confesó que al regresar a su casa, "me halaron las orejas".

Luisa, por su parte, aseguró que para ella todo lo de Alejo fue una sorpresa. "Cuando regresé al programa yo no sabía nada y Darlyn me dijo que tenía que aclarar cosas con Alejo. Él esa noche me dijo lo que había pasado y mi respuesta fue: 'Alejo, esos son bobadas del juego, eso no es nada'".

¿Alejo y Melissa terminaron?

El exdesafiante, que ahora está dedicado al modelaje, contó a La Red en un evento que "Meli y yo ya no somos novios", sorprendiendo a más de uno que pensaba que habían logrado superar los impasses de su relación a causa de la competencia.

El periodista le preguntó a Alejo si había opciones de una reconciliación y el exdesafiante señaló que "nos hablamos todos los días, pero yo creo que la verdad no hay opciones de volver". Entonces le preguntaron si él ya tenía una nueva relación, pero señaló que "no tengo a nadie".

Al tiempo le dijeron que si Melissa ya tenía nuevo novio, entonces Alejo reaccionó diciendo: "No, Melissa no tiene a nadie, se me rompería el corazón. Yo la suelto y que sea libre y feliz".

