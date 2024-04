Fanática vivió concierto de Karol G desde su casa y recibió mensaje de la colombiana

Karol Gtuvo 3 fechas inolvidables del Mañana Será Bonito Tour en Chile, donde con su repertorio los asistentes gozaron con el talento de la colombiana. Como es común, muchos de los que quisieron ir, por diversos motivos, no pudieron, pero algunos buenos amigos hicieron que sus fanáticos pudieran verla.

El 19, 20 y 21 de abril de 2024, Karol G se presentó en Chile. En redes sociales se viralizó un video de la usuaria de TikTok Vania Powers, donde mostraba como por medio de una videollamada una persona le mostraba a la actriz Carla Jara la interpretación de la canción Mientras me curo del cora.

"Carlita, te amamos", le gritaron a la actriz, quien gracias a la tecnología logró ver a una de sus artistas favoritas en vivo. El video rápidamente se viralizó, obteniendo más de medio millón de vistas en cuestión de días.

Sin embargo, la actriz Carla Jara nunca pensó que el video llegaría a manos de la mismísima Karol G, quien decidió dedicarle un emotivo mensaje por medio de sus historias de Instagram. "¡Carlita! No te conozco, pero con esto puedo ver que tus amigos te aman!", escribió la colombiana.

La actriz, quien empezó su carrera profesional en el programa Mekano, se mostró emocionada por el mensaje de la bichota. "Me encuentro con mensajes de que Karol G subió ese TikTok en el que me muestran a mí viendo su concierto desde mi casa, porque no pude ir, y me manda un mensaje muy lindo... estoy en llamas. ¡La amo!", destacó la también presentadora.

Karol G también mostró su amor por el público chileno, resaltando que es uno donde la base de fans es más fiel y activa. "¿Ustedes son el fan club? Dios, por fin nos vemos, los amo", expresó la bichota, quien al fondo veía ondear unas banderas que llevaban el mensaje "Karol, Chile te ama".

