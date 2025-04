Fanáticas de Maluma protagonizaron pelea por una camiseta del cantante: "La última se la queda"

Juan Luis Londoño, más conocido como Maluma , es uno de los artistas urbanos que más furor genera entre sus fanáticas por su talento y apariencia. Es tanta la pasión que el paisa genera entre los asistentes a sus conciertos que a veces causa 'batallas campales' por algún objeto o prenda que el cantante lanza al público. El más reciente enfrentamiento entre seguidoras del colombiano ocurrió en Madrid, España.

Video: fanáticas se pelearon por camiseta de Maluma

Antes de su regreso a Colombia, Maluma se encontraba cerrando su gira +Pretty +Dirty en Europa. El colombiano vendió y agotó gran parte de la boletería en sus espectáculos en el viejo continente, pero durante el que realizó en el Movistar Arena de Madrid, España, un regalo que quiso tener con los asistentes se salió de control. Cuatro jóvenes fanáticas del artista se enfrentaron por la camiseta del cantante y hasta las autoridades del lugar tuvieron que intervenir.

El evento, que fue un éxito en venta de boletería y por la presentación del artista con sus mejores canciones, en redes sociales fue tendencia por los múltiples videos que grabaron los demás asistentes al ver a las mujeres peleando. Todo ocurrió cuando Maluma decidió sorprender y emocionar a su público quitándose la camiseta que portaba de la selección española y la lanzó al público. Cuatro fanáticas agarraron parte de la prenda al tiempo y todas se negaron a soltarla, eso inició un enfrentamiento para ver quién se rendía primero, pero ninguna estaba dispuesta a dejar ir la prenda del colombiano.

Según varios de los videos de quienes registraron los hechos, la disputa por la camiseta del colombiano se extendió por 40 minutos. Todos ya estaban saliendo del recinto, las luces se habían encendido y las cuatro chicas seguían aferradas a la prenda, peleando por quién debía quedársela. "¿Por qué no la cortan y ya?"; "La última que aguante se la queda", fueron algunas de las sugerencias de quienes las vieron, pero todas se negaban y se quedaron en el lugar.

Al final las personas de logística y autoridades se acercaron al grupo e intentaron mediar la situación. En redes sociales hay reclamos porque no se encuentran videos sobre cómo concluyó la situación y los que grabaron indicaron que el personal les pidió que dejaran de grabar. Se dice en comentarios que las personas que atendieron el hecho finalmente le entregaron la prenda a una de las mujeres.

Ya había ocurrido en México

Lo mismo pasó en diciembre de 2024, cuando Maluma sorprendió a sus fanáticos mexicanos paseando por Ciudad de México en un autobús de dos pisos y anunciando sus conciertos. El paisa lució la camiseta de la selección mexicana y en un momento dado también se la quitó y la lanzó a la multitud que seguía su recorrido. Allí también varias fanáticas lograron sostener parte de la prenda y se desató una pelea.

Finalmente, una seguidora fue la que logró quedarse con la prenda y compartió su anécdota en sus historias de Instagram. "La cuestión es que yo estaba cerca de él (Maluma) y entonces este hombre hermoso se quita la playera y la avienta. Al parecer iba a ser lejos, pero solo la dejó caer. La playera cae y yo, como soy una persona muy alta, la alcanzó agarrar en el aire, pero también la agarraron otras dos chavas, entonces yo me aferré como loca. Me agaché para agarrarla muy fuerte, y un chavo se me puso súper agresivo queriéndome aventar y decirme que él era hombre y que no me pusiera contra él porque en la fuerza él era más. Pero la verdad no me importaba".

Maluma fue invitado de Shakira en Medellín

Maluma también sorprendió a sus fanáticos durante el primer concierto de Shakira en Medellín . El paisa fue el invitado especial de la noche para interpretar su colaboración con la barranquillera 'Chantaje'. En sus redes sociales, el paisa registró el detrás ded cámaras de su experiencia con Shakira en el escenario y le agradeció por estar invitación previo a su propio Medallo en el mapa 2.0 en el Atanasio Girardot , el próximo 25 de abril. "Me tocó aprenderme la coreografía en dos minutos", confesó.

