¿Karol G y Maluma serán los invitados de Shakira en Medellín? Esto se sabe

En Medellín empieza la cuenta regresiva para los dos conciertos de Shakira en la ciudad con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, luego de que en el pasado mes de febrero la barranquillera tuviera que cancelar su única fecha por problemas con el techo del escenario . La emoción de los fanáticos va en aumento porque la misma cantante anunció que tendrá sorpresas en sus shows en la capital antioqueña y muchos anticipan que se tratan de dos invitados locales.

¿Qué dijo Shakira sobre sus conciertos en Medellín?

A través de redes sociales se conoció un video de Shakira en el que la cantante anticipa a los fanáticos que irán a sus conciertos que les tendrá dos sorpresas. "Medellín tengo sorpresitas, sorpresa la primera noche, sorpresa la segunda noche. Se van a morir", expresó la barranquillera. Rápidamente el video se hizo viral y encendió los rumores de la presencia de Karol G y Maluma en el escenario con la cantante.

Si por algo ha destacado la gira Las Mujeres Ya No Lloran de Shakira, que recientemente fue calificada por Billboard como la más exitosa en la actualidad, es porque la barranquillera no ha tenido un solo invitado en el escenario, una dinámica que se ha hecho muy común en los conciertos y giras de diferentes artistas nacionales e internacionales y que emociona a los fanáticos. Sin embargo, Shakira ha demostrado que en su show ella es la estrella y no ha invitado a nadie al escenario.

Pero con el reciente anuncio que hizo 'La Loba' sobre sorpresas en Medellín, muchos se emocionan con la posibilidad de que, por primera vez, Shakira decida tener invitados en sus conciertos. A esto se sumó la publicación de El Colombiano, medio paisa que aseguró que "pudo constatar que serían Maluma y Karol G los invitados de la barranquillera".

La unión de Karol G y Shakira en un mismo escenario es algo que los fanáticos de las colombianas esperan desde que lanzaron su canción 'TQG', la cual fue coreografiada por una de las bailarinas de Shakira que se está robando el show en sus conciertos. Por ahora, las artistas solo estuvieron juntas cuando recibieron un premio MTV por esta colaboración y, después de eso, la única muestra de su relación fue cuando Shakira mencionó a Karol en su concierto de Bogotá y acto seguido la paisa le envió un sentido mensaje en redes sociales.

Por otro lado, la relación de Shakira con Maluma nació desde hace varios años, tanto que han colaborado en dos ocasiones con 'Chantaje' y 'Clandestino'. Fue a través del artista paisa que la barranquillera tuvo uno de sus primeros acercamientos al género urbano y, recientemente, fue él quien le entregó el premio a Mujer del Año en los Premios Billboard Mujeres Latinas 2023.

La información no ha sido confirmada ni por Shakira ni por Maluma o Karol G; pero se sabe que las agendas de los paisas están libres para los días 12 y 13 de abril, en los que se llevarán a cabo los conciertos. Por ahora no hay información sobre Karol G , quien ha estado alejada de las redes sociales, por lo que se cree que está libre. Mientras que Maluma está de gira por Europa, pero su último concierto fue el 9 de abril en Madrid, España, y el siguiente concierto de su gira es, casualmente, en su ciudad natal el próximo 26 de abril y luego el 3 de mayo en Bogotá .

Así va el escenario de Shakira en Medellín

A través de redes sociales, el creador de contenido Juanjo Guerrero reveló imágenes de cómo avanza el montaje del escenario de Shakira en el Atanasio Girardot en Medellín . Ante las dificultades que se tuvo con la fecha de febrero, muchas personas están pendientes de que en esta ocasión no se cometan los mismos errores y se garantice la presentación de la colombiana en la ciudad de la eterna primavera.

