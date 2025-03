¿Cómo se dañó el techo para el concierto de Shakira en Medellín? Julio Correal reveló los detalles

Fanáticos de Shakira que planeaban asistir a su concierto en Medellín con el Las Mujeres Ya No Lloran World Tour siguen esperando que se anuncie la fecha en la que la barranquillera finalmente cumplirá con este compromiso. Muchos otros se siguen preguntando cuál fue realmente el problema que obligó a la artista a cancelar el concierto en la capital de Antioquia.

El empresario y productor musical Julio Correal reveló en su canal de YouTube, Hágale Don Julio, algunos de los detalles que conoció sobre el incidente que afectó la estructura para el show en Medellín. El reconocido creador de Rock al Parque explicó qué es culpa de la artista y qué no.

¿Qué pasó con la estructura del escenario de Shakira en Medellín?

En primera medida, Correal detalló que había muchas personas indignadas con Shakira, asegurando que la artista le había dado la espalda a la ciudad de Medellín. "No fue Shakira el motivo por el cual se canceló, hubo otras circunstancias que obligaron a la cancelación. No crean que cancelar es fácil, eso conlleva una cantidad de costos increíbles que perfectamente podrían ser las ganancias de la gira en Colombia", aseguró.

El productor detalló que las estructuras de los escenarios vienen debidamente diseñadas para soportar el peso del techo, escenario e instrumentos. Correal detalló que, según expertos con los que habló en Medellín, uno de los primeros errores es que la estructura y el techo no eran del mismo material, siendo este último muy pesado para la estructura. ¿Por qué no pasó esto en las otras ciudades? Porque por cuestiones de tiempo, se requerían varios techos para armar los escenarios en las otras ciudades también.

Don Julio detalló que el 21 de febrero del 2025 el techo, que fue traído desde México y montado por empresarios mexicanos, presentó un problema en su estructura y terminó dañándose cuando se encontraban ajustándolo sobre el escenario. Primero tuvieron que cambiar una pieza del techo, que armaron sobre el escenario, cuando esto estuvo solucionado se dispusieron a ubicar el techo en la parte alta.

"Había seis motores, tres a cada lado. Este accidente fue como a las 7:00 de la mañana, según lo que averigüé, los motores de atrás subieron mucho y la punta de adelante se inclinó, se reventó la guaya del motor que soportaba eso. Eran 70 toneladas subiendo y se cae, imagínense, hubo la rotura del motor y hubo una pieza que salió dispara y se clavó en la gramilla del estadio, eso fue peligrosísimo", explicó.

Aunque el problema podría solucionarse, había que esperar a que las aseguradoras encargadas llegaran hasta el estadio Atanasio Girardot y analizaran las consecuencias. "Ese tiempo se demoró. Mientras tanto, en México se decidió que ese techo ya no funcionaba para el concierto y que había que cancelar. Eso fue lo que pasó. Porque por las fechas de Barranquilla y Bogotá ya no había tiempo. No fue Páramo, no fue Shakira, no fue el alcalde de Medellín, fue realmente un accidente estructural complejo".

¿Quién tiene la responsabilidad?

Indeportes Antioquia / Shakira

En el audio que Correal reveló en su video, con una explicación de lo sucedido, se señala que la responsabilidad es de los empresarios mexicanos encargados de armar el techo que se trajo a Medellín. El empresario resaltó que "hubo un mal manejo de los motores y hay que definir esa responsabilidad de quién es, de un proveedor, de una empresa, de un artista, pero esta vez fue un techo contratado por una empresa colombiana, traído desde México para que pudieran cumplirse los tiempos entre Barranquilla, Medellín y Bogotá".

De la misma forma, el empresario invitó a los seguidores a que no se angustien pues Shakira tiene que regresar a hacer el concierto. Esto lo tienen asegurado ya que no es el único concierto en la región que la barranquillera quedó debiendo, pues le falta uno en Lima y dos en Santiago de Chile .

Por ahora, no se ha anunciado cuándo será la nueva fecha en Medellín ni en Chile, pero se estila que serán a finales de este año, ya que la de Lima, Perú, se reprogramo para el 16 de noviembre.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL

CORREO: mpgonzal@caracoltv.com.co