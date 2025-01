Fanny Lu sorprende con anuncio de nuevo álbum tras 14 años: "Pronto escucharán el primer sencillo"

Fanny Lu, la reconocida cantante caleña y querida entrenadora de "La Voz Colombia" y "La Voz Kids", sorprendió a sus seguidores al anunciar el lanzamiento de su próximo álbum. La noticia fue compartida el pasado 29 de enero a través de sus redes sociales, generando una gran emoción entre sus fanáticos.

Este nuevo trabajo discográfico llega tras 14 años desde su último álbum de estudio, "Felicidad y Perpetua", el cual contó con la colaboración de diferentes artistas como Zion & Lenox, Dálmata y el dúo venezolano Chino y Nacho.

Publicación de Fanny Lu en Instagram Captura de pantalla

La artista, quien interpreta la popular canción "Celos", ha estado trabajando en este proyecto con el reconocido productor José Gaviria, con quien anteriormente ha trabajado. La cantante compartió su felicidad con sus seguidores: "Desde mi lugar favorito y con quien me acompañó desde hace 20 años a comenzar esta bella historia, ¡se viene nuevo álbum! Qué felicidad saber que pronto escucharan el primer sencillo!!".

A lo que José Gaviria posteriormente en un comentario dentro de la publicación le respondió: "¡20 años no son nada! ¡Estás igualita!"

Según la revista Billboard, Fanny Lu ha logrado posicionar cinco canciones en la lista Hot Latin Songs de Billboard, dos veces en el primer lugar con los sencillos “Tú no eres para mí”, y el tema “Y si te digo”, adicionalmente “No te pido flores” del año 2005 es una de sus canciones mas escuchadas actualmente, y que acumula más de 239 millones de reproducciones en Spotify.

Fanny Lu ha sido una de las voces más representativas del pop latino y una gran defensora del tropipop colombiano. Se ha destacado por sus letras llenas de energía y mensajes positivos, además de promover el empoderamiento femenino en su música. Por ello, este anuncio ha despertado gran expectativa en la industria musical y entre sus seguidores, quienes esperan con ansias el lanzamiento de este conjunto de canciones.

Por todo lo anterior, sus seguidores no dejaron pasar la publicación para agradecerle y felicitarla. "La música de Fanny me ha acompañado en momentos difíciles, pero también lindos. Cuando me separé, cantaba a todo pulmón "Llorar es una locura" y ahora que mi hija cumplió 15 años, bailé con ella "Amor de mi vida". ¡Gracias, gracias, gracias!", comentó una seguidora. Otro fan escribió: "¡Un sueño hecho realidad! Esto será una joya. Cuando dos grandes se juntan, todo sale bien".

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre la fecha de lanzamiento ni la lista de canciones que incluyen este álbum, pero la artista dejó muy claro en su publicación que pronto se podrá escuchar el primer sencillo de este proyecto.

