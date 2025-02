George Harris, el polémico comediante venezolano que salió abucheado en Viña del Mar 2025

Toda una polémica se ha generado en redes sociales luego de la presentación del comediante venezolano George Harris, en Viña del Mar 2025, donde el público chileno lo abucheó. El artista salió molesto del escenario antes de que terminara su acto.

Pasados algunos minutos de su presentación, George Harris, ante los silbidos de los asistentes, dijo que “yo no puedo creer que una gente compre una entrada para pitar (abuchear) toda la noche. Se van a quedar sordos”.

Ante lo dicho por el comediante venezolano, el público alzó la voz de nuevo y siguió silbando al cómico.

(Lea también: El insólito objeto que venden por un millón de pesos tras la foto viral de Shakira en el bordillo)

Publicidad

¿Qué dijo George Harris en Viña del Mar?

El abucheo de los asistentes a Viña del Mar 2025 continuó y el comediante, en vez de continuar con su rutina, manifestó que “al que no le gusta, vaya y compra un refresco o una empanada. Van a estar toda la noche pitando”.

George Harris, en medio de los chiflidos, les dijo: “levántate a una venezolana, qué te pasa. ¿Vas a estar toda la noche silbando? Por eso te vas a quedar solo. Levántate una venezolana, ten una novia, ten una vida”.

Publicidad

Finalizado el show del comediante venezolano, el medio de comunicación ADN Chile entrevistó a Rodrigo Sepúlveda, jurado de Viña del Mar 2025, quien se refirió a la presentación Harris. “Su función es hacer reír y no hizo reír. Por lo menos yo no me reí”, manifestó el jurado.

George Harris - Instagram: elfestivaldevina

Jurado de Viña del Mar critica a George Harris

Rodrigo Sepúlveda agregó que “no me gusta la división de países. A mí eso no me gusta. Yo creo que hay mucho y muy buenos venezolanos en este país. Siento que él provocó mucha división y siento que era muy poca gente la que le silbaba. Creo que ahí hay un grave error por parte de él, pero el fondo de esto se provocó porque él no hizo reír al público, porque no hubo humor”.

El jurado también mencionó que “también hay que reflexionar con respecto a la silbatina porque hay que dejar que alguien actúe antes de silbar. Lo estaban silbando antes de los cinco minutos”.

Finalmente, Sepúlveda sostuvo que “yo creo que él (George Harris) tuvo un discurso de división en un momento que no era necesario. En vez de unir, él provocó una separación entre chilenos y venezolanos. Estábamos todos unidos en un espectáculo.

Publicidad

¿Quién se presenta en Viña del Mar?

El festival Viña del Mar, considerado el mayor evento musical de Latinoamérica, se celebrará durante seis jornadas, del 23 al 28 de febrero, en las que el emblemático anfiteatro de la Quinta Vergara también recibirá a bandas internacionales como las estadounidenses Ha*Ash o Incubus y a intérpretes nacionales como Myriam Hernández o Kidd Voodoo.

La parrilla será completada por comediantes chilenos de nueva generación entre los que destaca el humorista que ha llenado teatros en todo el país, Edo Caroe, y que también incluye a Daniela 'Chiqui' Aguayo, Pedro Ruminot, Juan Pablo López y Pam Pam.

Publicidad

Las competiciones de música folclórica e internacional que hacen de la cita "el festival de la canción" y que esta edición ha querido priorizar y visibilizar traerán a Chile a artistas como la española Nía, la italiana Cecille, el mexicano Kakalo o el boliviano Gerónimo Sims.

George Harris - Instagram: elfestivaldevina

La canción representante de Chile, acusada de "sacrilegio"

Además de haberlas movido a momentos privilegiados en audiencia, las competiciones han cobrado este año un protagonismo especial motivado por la polémica que ha envuelto a la canción clasificada para representar a Chile en el concurso internacional.

'Infernodaga', compuesta e interpretada por el ascendente cantautor Dani Ride, ha sido acusada por miembros de la iglesia como el arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, y por representantes políticos como el ultraderechista José Antonio Kast de "sacrilegio", "blasfemia" y "perversión cultural" debido a su letra y el video que la acompaña.

Inspirada en el momento en el que decidió revelar su orientación sexual a su familia, cristiana y conservadora, el autor concibió la canción como una "carta" para su madre en la que comparte su experiencia con el rechazo de la homosexualidad a la vez que reinvidica, con evidentes referencias a la religión, la diversidad y la libertad.

Publicidad

Ride ha evitado pronunciarse al respecto de la polémica y la dirección del festival, formada por la nueva alianza entre la compañía escénica Bizarro y el holding comunicativo Megamedia, dijo "respetar" la determinación tomada por la comisión independiente encargada de la selección de canciones de las competiciones.

Esta no es la primera polémica que enfrenta la competencia internacional del festival. En 1988, en la antesala del plebiscito que determinaría la continuidad de Augusto Pinochet en el poder, el tema peruano 'No vas a hacerme el amor' fue eliminado porque su letra contenía 37 veces la palabra 'no', la opción opositora a la dictadura en la boleta electoral.

Publicidad

El debate por la libertad de expresión también tiñó la última edición del festival, en la que uno de los artistas más destacados de la programación, el mexicano Peso Pluma, fue señalado por hacer apología a la violencia y la narcocultura. El cantante acabó cancelando su gira por Latinoamérica, incluidos sus conciertos en Viña, por "razones personales".

Viña del Mar - Instagram: Elfestivaldevina

"Sentirse más dentro del festival que nunca"

Con la intención de que el público "tenga la oportunidad de sentirse más dentro del festival que nunca", el evento inaugurará un nuevo escenario que incorporará más de 1.000 metros cuadrados de pantallas LED de alta resolución, contenido visual en tres dimensiones e iluminación programada, según avanzó este jueves su dirección.

"Tenemos la escenografía más impresionante del último tiempo, va a ser totalmente inmersiva", aseguró el representante de Bizarro, Daniel Merino, sobre la experiencia que prometen a los 15.000 espectadores que albergará cada día el estadio, y a todos los que sigan el festival desde los canales nacionales de Mega o internacionales de Disney.

"El anfiteatro de la Quinta Vergara se vuelve el segundo espacio nacional en tener una 'sala calma', un espacio para las neurodivergencias que va a ser un legado que entrega el festival a los viñamarinos de manera permanente", añadió la alcaldesa de la ciudad costanera, Macarena Ripamonti, sobre otra de las novedades de esta edición.

Publicidad

El festival da su pistoletazo de salida con las entradas de la mayoría de noches agotadas y tras una gala inaugural celebrada el viernes por la que desfilaron destacadas figuras nacionales e internacionales.

(Lea también: Shakira se pronuncia luego de cancelar concierto en Medellín: "Duele mucho, está fuera de mis manos")

Publicidad

CAMILO ROJAS

PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo