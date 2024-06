Grabaron a Shakira en hospital de Barranquilla, visitando a su papá: ¿Falta de respeto?

William Mebarak, padre de Shakira, recientemente tuvo que ser hospitalizado en Barranquilla por cuenta de una neumonía. Aunque hay rumores sobre la presencia de la cantante en la ciudad para estar al pendiente de la salud de su papá, hasta ahora no se había confirmado nada. Finalmente se filtró un video de la artista en su ciudad natal.

El video se difundió en redes sociales y muestra a Shakira y su hermano Tonino llegando al centro médico de Barranquilla para ver a su papá. La grabación la hizo el guarda de seguridad del hospital, manifestándole su admiración a la cantante.

Los internautas que han reaccionado al contenido abrieron un debate. Varios creen que saludar y grabar a la cantante colombiana cuando está llegando a visitar a su padre en el hospital es una falta de respeto, otros entienden la emoción del hombre en ese momento.

"Muy amable Shakira, pero ese señor no tiene nada de ética y sensibilidad. Por Dios fue a ver a su papá al hospital, no es un lugar para fotos y videos"; "No saben respetar un espacio y privacidad", "Hay personas que no tienen un poco de consideración en esos momentos", "Qué desubicado", "Linda Shakira, le dio la foto", le escriben en los comentarios algunos usuarios de las redes sociales.

¿Qué le pasó al papá de Shakira?

William Mebarak Chadid, padre de Shakira, fue hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Iberoamericana debido a una severa neumonía. A inicios del mes de junio el papá de la cantante sufrió estas complicaciones de salud.

Según conoció Blu Radio, a través de una fuente cercana a la familia de Shakira, ante las leves mejoras que estaría presentando el padre de la cantante desde este viernes empezarían a bajar la sedación del paciente.

Los médicos estarían tomando esta decisión luego de que William Mebarak dejara de presentar fiebre. Además, la fuente informó que desde el 7 de junio, aparentemente, el hombre de 92 años ya no requiere de soporte para estabilizar su presión arterial.

