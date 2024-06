Shakira está orgullosa de recuperar su acento barranquillero: "Me siento sexy"

Después de más de una década viviendo en España, país en el que radicó su vida para estar con su expareja y sus hijos, Shakira celebra un importante logro, que no está relacionado con la música, sino con su identidad.

La barranquillera de 47 años se convirtió en la portada de la nueva edición de la revista Rolling Stone y en entrevista con este medio, habló sobre el dolor que vivió durante su separación, pero también reveló lo que ha conseguido a nivel personal y profesional después de esto.

"Este ha sido un viaje de vuelta a mí misma, y el camino fue a través de mi música. Estoy en un momento en el que ya pasó lo peor, y este proceso despertó en mí un nuevo sentido de autonomía e independencia", detalló la cantante.

En tono de broma, pero recordando que por años recibió críticas por tener un acento español al hablar, Shakira señaló que algo que recuperó tras su separación fue: "¡Mi acento! Mi acento caribeño ha vuelto ahora que no estoy en España". La artista aseguró que "ahora me junto con barranquilleras del colegio de mi hijo y estoy rodeada de cubanos, puertorriqueños, dominicanos, colombianos. Sí, mi acento ha vuelto, gracias a Dios. He recuperado mi estilo. Me siento sexy".

De manera más seria, la intérprete de Monotonía hizo una importante reflexión que llegó con la ruptura. "Me di cuenta de que esto suele pasar. Cuando terminas una relación de muchos años, hay cosas de ti que parecen haberse perdido en el camino. Hay cosas de ti que cambias por la otra persona o a las que renuncias. Cuando esa relación se rompe, sientes que te quedas sin nada y tienes que curarte, buscarte a ti mismo y viajar de vuelta a tu centro".

