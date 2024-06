Shakira habla de los hombres que hay en su vida: "No deberían gustarme"

Shakira es la portada de la nueva edición de la revista Rolling Stone, medio para el que reveló detalles de lo que ha vivido en los últimos dos años luego de su separación de Gerard Piqué. Además, la barranquillera también habló sobre aquellos hombres que han llegado a su vida en este tiempo.

Luego de su separación, Shakira ha sido vinculada en rumores de romances con otros famosos como el actor Tom Cruise, el piloto de la Fórmula 1 Lewis Hamilton, el jugador de la NBA Jimmy Butler, el jugador de fútbol americano Julian Edelman y el actor Lucien Laviscount.

Aunque ninguno de estos posibles romances ha sido confirmado, la artista sí señaló que han llegado "amigos" a su vida como mujer soltera.

Cuando le cuestionaron si se ha planteado la posibilidad de volver a tener una relación amorosa seria con alguien, Shakira dejó claro que su prioridad son sus hijos Milan y Sasha: "No estoy pensando en eso. ¿Qué espacio tendría para un hombre en este momento? Pero para tener una relación formal, creo que mis hijos tendrían que estar muy preparados. Su bienestar emocional y psicológico es la prioridad".

"Qué quieres que te diga, me gustan los hombres", aseguró entre risas la barranquillera dando a entender que en sus dos años de mujer soltera no ha estado completamente sola. Luego agregó que "ese es el problema. Con todo lo que me ha pasado, no deberían gustarme, pero imagínate lo mucho que me gustan que no dejo de encontrarles el gusto".

Lo que dejó claro es que en ese momento de su vida "no me niego a tener amigos" y que está disfrutando de los placeres, tranquilidad y fortaleza que le brindan el ser una mujer soltera.

"Soy mucho menos frágil de lo que pensaba. Siempre me asustó mucho el dolor, porque pensaba que no sobreviviría", concluyó.

