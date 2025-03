Greeicy habló entre lágrimas de la "culpabilidad maternal"

Han sido días muy exitosos para la artista colombiana Greeicy , quien ha llevado a cabo varios conciertos a nivel internacional, varios de ellos con boletería agotada. A pesar de esto, la artista aseguró que el estar separada de su hijo Kai, quien está cerca de cumplir tres años, la hace sentir culpable.

A través de sus historias de Instagram, la cantante caleña decidió desahogarse con sus más de 23 millones de seguidores contándoles que, aunque se siente muy agradecida por lo que logra con su música y el apoyo de sus fans, al ser mamá de un niño pequeño, no logra sentirse del todo feliz al saber que por su trabajo debe estar lejos de él.

¿Qué le pasó a Greeicy?

La artista empezó diciendo que los últimos días para ella, pasando por varias ciudades de México con su gira de conciertos, le han generado una gran "satisfacción profesional" y por supuesto mucho "agotamiento". Sin embargo, todavía queda trabajo por realizar.

"Estoy haciendo maleta porque tengo que volver a viajar, sintiéndome con culpabilidad maternal. Estoy sensible", expresó Rendón y en el momento se le entrecortó la voz y se le aguaron los ojos.

Greeicy explicó que "duré varios días por fuera, sin el gordo, y hoy es mi único día libre y tengo cosas que hacer y digo 'no'. Cancelé todo porque tengo que estar con él, necesito estar con él, necesito compartir con él y sé que todo es importante, pero las prioridades están claras, lo importante es lo importante".

La caleña de 32 años resaltó que, aunque logró pasar tiempo con su hijo en ese día libre, dejando de lado otros deberes, igualmente se sentí mal. "Hoy estoy con Kai, pero me siento mal porque mañana tengo que viajar, pero bueno, es que llevaba mucho sin viajar tanto".

Expresó también que decidía compartir sus sentimientos y mostrarse vulnerable ante sus millones de seguidores porque sabe que muchas mamás pasan por lo mismo que ella, la difícil decisión entre cumplir sus sueños, trabajar por el bienestar de sus familias y al tiempo querer estar siempre presentes en la vida de sus hijos. "Comparto esto porque, aunque es algo muy personal, sé que es algo muy maternal y muy común, esto lo saben las que son mamás".

Greeicy señaló que en su caso personal "me siento feliz, súper bien porque hago lo que amo y tengo una red de apoyo, pero al mismo tiempo me siento como un culo porque estoy en un momento de mi vida muy hermoso, lleno de momentos únicos que no se repiten como es la posibilidad de ver a alguien descubrir el mundo. Como no quiero perderme nada, me siento culpable cuando no estoy".

