Greeicy reveló detalles de su encuentro con Shakira: ¿la rechazó?

Soltera, la nueva canción de Shakira causa gran revuelo a nivel nacional e internacional. Para promocionar su lanzamiento musical, la barranquillera se ha reunido con diferentes mujeres famosas, entre ellas su compatriota Greeicy Rendón.

Greeicy y Shakira aparecieron juntas en una celebración tras el lanzamiento del nuevo tema musical de la barranquillera. Compartieron un gran momento en el que también estuvieron Lele Pons, Tini Stoessel, Stef Roitman y Eliane Gallero.

Además, según reveló Rendón, en ese momento también estaba su hijo Kai acompañándolas.

Greeicy revela detalles de su encuentro con Shakira

A través de sus historias de Instagram, Greeicy reveló detalles desconocidos del día en que conoció a Shakira. Incluso, confesó que estuvo a punto de rechazar la invitación.

En primera medida, la caleña resaltó que para ella fue todo un sueño poder conocer a la barranquillera. "Los que me conocen saben lo fan que yo soy de esta mujer y pueden alcanzarse a imaginar cuánto tuve que actuar para parecer normal".

Señaló que en ese momento "yo estuve súper normal, aquí normal con Shakira. Nunca en mi vida imaginé eso. Logré comportarme, pero por dentro estaba emocionadísima. ¿Cuándo en mi vida imaginé que estaría aquí, compartiendo con Shakira?".

Reveló que la invitación a ese especial momento llegó a ella a través de una amiga, pero pensó en rechazarla porque estaba sola con su hijo Kai. "Dije que no podía ir porque andaba con el gordo, entonces mi amiga dijo: ‘Vamos’, e insistió. Fue ahí que dije: ‘me voy con mi hijo, no me pierdo este parche, voy con Kai’".

La presencia de Kai, de hecho, fue un factor importante en ese encuentro. Greeicy agregó que su hijo se comportó muy bien y le permitió disfrutar de este momento que para ella era como cumplir un sueño de su niñez.

"Tuvo un momento de ‘mamá, mamá, mamá’, entonces quería que yo estuviera con él todo el tiempo. Terminé dividiéndome entre estar con ellas y con Kai. Fue una situación muy graciosa, pero a la vez algo incómoda", concluyó.

Shakira le envió un mensaje a Greeicy

Todo parece indicar que la presencia del niño de Greeicy en el evento no solo fue importante para la caleña, también para Shakira. En la publicación de Greeicy, Shakira le dejó un mensaje especial en el que recordó al niño.

"¡Muero! ¡Ay Greeicy eres muy tierna! ¡Y Kai es una cosa hermosa. Me recuerda a Milan!", señaló la barranquillera.