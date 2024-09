Gusi, Maía, Santiago Cruz y Marbelle: conozca a los mentores de La Descarga

La segunda temporada deLa Descarga se estrena este 30 de septiembre a las 8:00 p.m. en Caracol Televisión y los mentores del programa han compartido sus reflexiones sobre lo que significa este emocionante formato musical.

En el escenario del tornamesa, donde los talentos giran como un disco de vinilo, la tensión y la emoción son palpables. Santiago Cruz, uno de los mentores, explica cómo funciona este proceso: “Es que eso es lo maravilloso de la música. Primero, que es subjetiva. Lo que te gusta a ti, no me gusta a mí y viceversa. Aquí tenemos que estar de acuerdo los cuatro. Hay gente que canta muy bien, pero que no conecta, y otros que, aunque su voz no sea la más privilegiada, logran transmitir un magnetismo especial”.

Esta etapa inicial del programa es crucial: “Es todo o nada. Todos tienen que estar de acuerdo. Si alguno dice ‘no’, queda eliminado. Eso es muy difícil, porque cuando los cuatro estamos de acuerdo es porque hay alguien muy especial en el centro”, añade Santiago.

La Descarga de los mentores

Pero, ¿cómo se descargan los mentores? Marbelle comparte su forma de encontrar inspiración: “Yo me descargo viniendo acá a ver tanto talento. También me descargo con mis animales, con mis perritos, que son lo más hermoso de mi vida. Esa es mi descarga”.

El concepto de "descarga" en el contexto del programa va más allá de lo técnico. A partir de hoy, en las noches de Caracol Televisión habrá una descarga de emoción, música y talento.

Para Gusi, la responsabilidad que implica ser mentor es clara: “Es una responsabilidad muy grande. Sé la disciplina que requiere estar aquí. Uno tiene que estar dispuesto a entregar lo que ha vivido y también a recibir, a desaprender cosas”. Esta mentalidad se traduce en un compromiso con los participantes.

Santiago Cruz también destaca la importancia de este formato: “Significa aprovechar el inagotable talento que hay en Colombia. Ver la cara musical de nuestro país y ser testigos de la ilusión de mucha gente. La música transforma vidas y significa diversión y emoción cada noche”.

La diversión y la competencia

Maía aporta su perspectiva con un toque de humor: “Hemos aprendido a respetarnos, pero también a gozar. No pensé que podía existir la sana competencia, pero la estoy viviendo en este momento con estos seis personajes”, dice, refiriéndose a la dinámica entre los mentores y presentadores como Jessica Cediel y Carlos Calero.

Con un enfoque en la música y las historias humanas detrás de cada participante, La Descarga promete ser un espectáculo emocionante, donde cada actuación es una oportunidad para brillar y conectar.