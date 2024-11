Halloween en Hollywood: ¿Kim Kardashian le robará el reinado de esta fecha a Heidi Klum?

La reina hollywoodense del Halloween es, sin duda alguna, la modelo y presentadora Heidi Klum, quien desde hace unos años da la fiesta más emblemática de esta fecha. Año a año, la alemana sorprende con sus trajes, los cuales van desde sexis personajes, hasta las más extrañas criaturas.

>>> Le recomendamos: Presentadora de Noticias Caracol no pudo contener la risa: "gallina loca" apareció en plena emisión

¿De qué se disfrazó Heidi Klum este año?

La también productora ha mostrado apartados de lo que sería su personificación de este año. Desde temprano, la rubia se sentó en la silla de maquillaje para prepararse. Unas uñas color rojo intenso y un dedo gigante, las mayores pistas que dejó ver a sus fanáticos.

Publicidad

Tras una larga espera, y de admitir que no sería un disfraz cómodo, mostró que su elección del 2024 era E.T., el extraterrestre, vestido de mujer.

"Pensé que iba a ser el árbol de Pocahontas", "la reina no decepcionó este año" y "me costó encontrarte ahí adentro", algunos de los comentarios que le dieron sus seguidores.

Publicidad

Pero Heidi Klum no es la única que celebra a lo grande esta fecha, puesto que, desde hace días, las diferentes estrellas del espectáculo vienen compartiendo sus trajes elegidos para este año. La socialité Paris Hilton se vistió como su antigua compañera de fiesta, Britney Spears, en su ya clásico atuendo del video musical de Baby One More Time.

Entretanto, Jennifer Garner también volvió en el tiempo y evocó a Jenna Rink, su recordado personaje de la cinta Si Tuviera 30.

Pero, entre todos, resaltó Kim Kardashian, quien este año apostó por irse al lado silvestre al mostrar sus curvas en una personificación de un lagarto albino.

El debate ahora está en las redes, quienes discuten si la estrella de reality o la supermodelo se llevan la corona del mejor disfraz del 2024.

Publicidad

Belinda, la reina latina del Halloween

Publicidad

Belinda es otra de las apasionadas de esta fecha, y, sin temor al riesgo, año a año impacta con sus inesperadas propuestas. En 2024, como ya es tradición, ofreció el Beliween, una fiesta donde todos los influenciadores de habla hispana morían por estar.

Para el festejo se vistió de vampiro, pero también estuvo rodeada de Beetlejuice, el hombre manos de tijera, Harry Potter y Cruela de Vil.

Lele Pons, una de las invitadas a la celebración de Belinda, se robó las miradas, al aparecer vestida Ann Dareow, la chica de la cual se enamora King Kong.

>>> Puedes interesarle: Heidi Klum se convierte en la reina de Halloween con su impactante disfraz