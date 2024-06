Hassam reveló por qué tuvo que ser operado de urgencia: "Pensé que era una gastritis"

En días pasados, el humorista colombiano Hassam preocupó a sus seguidores al publicar una foto desde el hospital. Tras una cirugía de urgencia a la que tuvo que ser sometido, decidió revelar detalles de lo que pasó.

>> Le puede interesar: Hassam es dado de alta tras ocho días hospitalizado por dolor abdominal: “El susto pasó”

Gerly Hassam Gómez Parra, más conocido como Hassam, guardó unos días de reposo para su adecuada recuperación y reapareció en el programa Bravíssimo para contar detalles de su salud. "Después de todo el tema de la médula y las quimios el estómago está afectado, la rodilla, tengo pre-diabetes, un montón de cosas".

¿Qué le pasó a Hassam?

El humorista de 47 años señaló que, aunque intenta tener un estilo de vida equilibrado, su salud se ha visto afectada por otras enfermedades que ha enfrentado. En esta ocasión, fue un problema con su vesícula.

Publicidad

Hassam contó que el dolor abdominal inició días atrás. "Pensé que era una gastritis, entonces como que me tomé una cosita y no pasó. Me agarró a las 10 u 11 de la noche y tenía miedo de lo que pudiera ser", recordó.

"No sabía qué era y me fui de urgencias. Me dijeron que podían ser cálculos, el apéndice", entonces tras varios exámenes se determinó que "tenía barro biliar". Agregó que tan solo avisó en sus redes sociales que estaba en urgencias porque esto lo llevó a cancelar varios compromisos laborales, pero que no quería dar muchos detalles porque las personas especulaban sobre una "recaída en la enfermedad".

Publicidad

Sin embargo, Hassam agradeció a todas las personas que están pendientes de su salud y se preocuparon en medio de esta situación. También señaló que, por fortuna, el problema en la vesícula se atendió rápida y apropiadamente por el equipo médico.

"Estuve en las manos de muy buenos especialistas y acompañado de Mariana y Juanita (sus hijas)", relató, y agregó que por poco desarrolló "una pancreatitis y, ahí, sí es un tema delicado".

>> Le puede interesar: ¿De dónde es Don Jediondo? La historia del humorista que ha hecho reír a varias generaciones