Heredero, el cantante de Coqueta, preocupa a sus seguidores por percance de salud

'Coqueta' fue la canción que más sonó en los hogares colombianos durante las fiestas de fin de año y en la actualidad, el tema musical del artista El Heredero sorprendió y cautivó a millones en las plataformas de reproducción. Gracias a este éxito, el artista empezó a ganar relevancia nacional y a tener una agenda llena de presentaciones que, en las últimas horas, se vio afectada por temas de salud.

A través de sus redes sociales, el cantante informó que tuvo que cancelar su presentación del 3 de enero en Sucre, Santander, luego de ser diagnosticado con una enfermedad que afecta sus cuerdas vocales.

¿Qué enfermedad tiene El Heredero?

Según detalló en un comunicado Feizar Orjuela, más conocido como El Heredero, "he sido diagnosticado con laringitis aguda, una condición que afecta mis cuerdas vocales y que, bajo prescripción médica, requiere reposo absoluto para evitar complicaciones mayores".

Al presentar los primeros síntomas, el cantante de 'Coqueta' decidió acudir al médico y fue allí donde le informaron de su situación, la que lo obligó a cancelar su presentación horas antes. "Con gran pesar y mucha responsabilidad, me veo en la obligación de comunicarles que, debido a una complicación de salud, me veo forzado a cancelar mi show musical programado para el día de hoy 3 de enero en el municipio de Sucre, Santander".

Heredero agregó en su comunicado que "mi salud y bienestar son fundamentales para poder ofrecerles siempre lo mejor en cada concierto" y se disculpó por los problemas que pudiera causarle a sus fanáticos al cancelar su presentación.

"Mi deseo es recuperarme rápidamente para seguir compartiendo con ustedes lo que más amo: la música", expresó el cantante en su comunicado. Heredero también aclaró que tras superar este impase se pondrá a trabajar con su equipo para reprogramar la fecha de su presentación en Sucre, Santander, y no fallarle a los fanáticos que deseaban verlo el viernes.

Los problemas de salud de Orjuela iniciaron después de una presentación que hizo el jueves en Paz de Ariporo, en Casanare. Actualmente, el artista de carranga guarda reposo en Tunja, Boyacá, luego de que le dieran incapacidad médica en el Hospital San Rafael de esa ciudad.

Heredero cancela más conciertos

Publicaciones de Heredero sobre su estado de salud - Fotos: @herederocarranga

A través de sus redes sociales, Heredero ha compartido los cuidados que lleva a cabo en casa para recuperarse de la laringitis aguda. Se le ve con máscara de oxígeno y recibiendo tratamiento médico y masajes.

Sin embargo, parece que la salud del cantante no mejorará por ahora y requerirá de varios días de reposo, por lo que este sábado 4 de enero también canceló su presentación en Galán y Zapatoca, Santander. "Mi salud no me permite estar con ustedes haciendo lo que más amo, carranga. Espero pronto poder visitarlos, llevarles mis canciones y compartirlas con ustedes".