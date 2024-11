Angélica Jaramillo reveló imagen del sitio en el que estuvo internada: "Dije la verdad"

Angélica Jaramillo ha causado revuelo con sus recientes declaraciones sobre lo que vivió en un centro de rehabilitación en el que fue internada por sus hermanas, luego de confesar que tenía problemas con las drogas. Después de esto el distanciamiento con su familia ha sido evidente y la diferencia entre sus versiones.

La modelo y actriz ha señalado en sus redes sociales y en diversas entrevistas que fue internada en contra de su voluntad en un lugar en el que no contaba con calidad de vida. Por su parte, sus hermanas han insistido en que todo lo hicieron por amor y para cuidarla.

Para demostrar que su historia era real, en las últimas horas Angélica Jaramillo acudió a sus redes sociales para mostrar con una imagen cómo era el sitio en el que pasó 26 días y del que se escapó.

Así era el lugar en el que internaron a Angélica Jaramillo

Angélica Jaramillo en el centro de rehabilitación - Foto: @angelica_jaramillov

"Una imagen vale más que mil palabras. Solo dije la verdad", escribió la famosa en la publicación que acompañó la imagen.

En la foto se ve a Jaramillo, detrás de una reja cerrada con candado, dentro de una habitación en la que se observa una cama y una silla. La modelo se sujeta de la reja mientras habla con alguien que está afuera.

El lugar coincide con la descripción que Angélica Jaramillo dio en su entrevista con Lo Más Viral, de Noticias Caracol en vivo , en la que aseguró que el lugar al que la llevaron sus hermanas y su papá era "un cuartucho con una cama, un baño y una puerta con rejas de celda y candado puesto".

Según contó la también cantante, cuando llegó al lugar la llevaron "dopada, drogada, no sé con qué", y ella vivió momentos de angustia pensando que la habían secuestrado. Aseguró que tuvo que forcejear con seis hombres que la ingresaron en una especie de "celda", de la que salió ocho días más tarde por buen comportamiento y, finalmente, duró 26 días en ese lugar.

¿Cómo escapó Angélica Jaramillo?

En la entrevista con Lo Más Viral la reconocida actriz reveló que se escapó el día que el cocinero del lugar enfermó y llegó un taxi a recogerlo y resaltó que su familia la encerró allá porque era "lo más fácil para ellos tenerme allá, ellos hablaron de tenerme allá uno o dos años".

En un reciente diálogo con que tuvo en Bajo la corona, el podcast del periodista Ariel Osorio, la actriz reveló más detalles de su gran fuga. Señaló que recibió ayuda del taxista, el cocinero, su mamá y hasta un participante de La Descarga.

"Me escondí en un monte, esperé un tiempo prudente, vi que se fue el taxi con el cocinero y bajé por la misma carretera hasta que llegué a una autopista", contó y agregó que en ese momento ella no sabía dónde se encontraba, hasta que descubrió que estaba en Antioquia.

En un momento se cruza con el cocinero y el taxista, quienes la reconocen y la auxilian, aunque ella en un primer momento intentó escapar de ellos porque pensó que la iban a llevar de nuevo al centro de rehabilitación. "Me dijeron: 'tranquila, usted ya salió y ya es responsabilidad suya, usted no se merece esto, nosotros la admiramos desde que la vemos en televisión'".

Esos hombres la llevaron al terminal de buses, donde ella logra comunicarse con su mamá, quien le manda 200 mil pesos para que tome un bus hasta Bogotá. "Dios me puso ángeles en el camino, me subí al bus llorando y estaba un chico que ahora está en La Descarga, él me auxilió y me llevó hasta mi casa en Bogotá", recordó.