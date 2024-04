Hernán Gómez relató complicado momento de salud que por poco lo deja paralítico

Hernán Gómez, artista de música de plancha y hermano del fallecido Darío Gómez, relató el complicado momento de salud que vivió recientemente.



El pasado 20 de marzo, el cantante tuvo que ser hospitalizado.En diálogo con La Red, de Caracol Televisión, Hernán Gómez comentó que los síntomas comenzaron como un hormigueo y posteriormente fueron escalando.

Al ser trasladado a un centro asistencial, se detectó que el artista tenía la presión arterial alta y entonces fue internado en una UCI.

“Me detectaron una gota de sangre en el cerebro. Y me dicen los médicos que eso era un derrame que me iba a dar por tener la presión tan alta”, relató el artista.

Hernán Gómez duró hospitalizado ocho días, sin poder moverse, por lo que tuvo que ser auxiliado por personal médico para bañarse y hasta ir al baño.

Publicidad

Asimismo, precisó que, tras su recuperación, los médicos le aseguraron que su caso era un “aviso de Dios”, pues estuvo a punto de quedar paralítico.

Con este episodio, Hernán Gómez señaló que aprendió a mejorar varios de sus hábitos, como la alimentación, y, también, agradeció que podrá continuar sus actividades con normalidad.

Publicidad

“A todos yo quiero decirles que tenemos que cuidar la vida, que vale mucho y nosotros a veces no la cuidamos”, acotó.

Vea el relato de Hernán Gómez aquí: