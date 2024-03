Hernán Gómez, hermano de Darío Gómez, fue hospitalizado en Buga

El cantante de música popular y de despecho Hernán Gómez, hermano de Darío Gómez, se encuentra hospitalizado en el Hospital San José, en Buga, Valle del Cauca. La noticia, dada a conocer por medios locales, tiene preocupados a familiares y seguidores.



Según detalló el diario El País de Cali, desde la empresa que representa al artista conocido como 'El señor de la cantina', Gato Producciones, Hernán Gómez fue trasladado al centro médico de la ciudad vallecaucana porque tuvo un problema de presión arterial alta mientras se encontraba allí.

Otros portales de noticias locales señalan que el artista tuvo un infarto o que está en una unidad de cuidados intensivos, pero esta información no ha sido confirmada por el equipo del antioqueño. Por ahora, se desconoce si el estado de salud del hombre es de gravedad.

Hace tan solo unos días Hernán Gómez conquistó al público bogotano con su presentación en el Movistar Arena de Bogotá junto a otros artistas del género como Luis Alfonso, Paola Jara, Yeison Jiménez, Jhonny Rivera y Jhon Álex Castaño, entre otros. El artista recibió grandes aplausos por su presentación de La Cantina, éxito presentado recientemente.

Seguidores en redes sociales le envían mensajes de pronta recuperación al artista y están atentos a nueva información sobre el estado de salud del artista.



Hernán Gómez se enteró de la muerte de su hijo en pleno concierto

El cantante de música de despecho reveló lo que sucedió en ese momento en diálogo con La Red, de Caracol Televisión. Según el artista, el concierto era un gran evento para los hermanos Gómez y su hijo, Hernán Darío, lo estaba acompañando.

“Estábamos con mis hermanos y yo en un concierto que íbamos a dar en un coliseo, el cual estaba lleno, gracias a Dios. Cuando comenzó el evento, mi niño, Hernán Darío, estaba allí y se me acercó y me dijo ‘papi, cante bien lindo que la gente lo está esperando a usted’. Me dio un beso en la mejilla y me contó ‘ya vengo, voy a recoger a mi novia'”, recordó el músico.

El hermano de Darío Gómez rememoró que unos minutos antes de salir al escenario notó que uno de sus hermanos se acercó a él y le dijo que algo le había pasado a su hijo, pero Hernán Gómez le pidió que no le dijera nada malo porque estaba a punto de salir al escenario.

Tras cantar unas canciones, la mamá del intérprete se le acercó y le pidió una especial: "Hernancito cántale a tu hijo Nadie es eterno en el mundo, porque el niño se nos fue al cielo, se nos mató Hernán Darío".