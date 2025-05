Karol G revela qué viene tras el Mañana será bonito: "La mujer en la que me voy a convertir ahora"

Karol G es, sin duda, una de las artistas más influyentes de la música latina actual. Con su tour 'Mañana será bonito', la cantante colombiana no solo ha llevado su música a estadios de todo el mundo, sino que también ha compartido con sus seguidores un mensaje poderoso de autenticidad, empoderamiento y superación personal.

Actualmente, la artista está celebrando el éxito de su documental 'Mañana fue muy bonito' en Netflix , que llegó -en menos de 24 horas- a ser el número uno en varios países. En diálogo con Noticias Caracol la cantante paisa reveló más detalles sobre lo que aborda dentro del a producción audiovisual, los retos que enfrentó con su gira de estadios, siendo la primera artista latina que lograba esto en Estados Unidos y lo que planea para la nueva etapa de su carrera musical.

El nacimiento creativo del 'Mañana será bonito tour'

El tour nació como una extensión de su álbum 'Mañana será bonito', pero rápidamente se convirtió en algo más. Karol G compartió en esta conversación que el proceso creativo comenzó con una visión emocional muy clara, la de un libro que narrara su historia. "Queríamos contar la historia personal que estaba en las canciones, contarla visualmente, entonces la idea fue: 'quiero hacer un libro'. Dentro de ese libro tuve la mágica oportunidad de que en inglés lo narró Morgan Freeman, en portugués me acompañó Pabllo Vittar", explicó. Esta narrativa visual se convirtió en una pieza clave para conectar con su público.

Karol G en el lanzamiento de su documental 'Mañana fue muy bonito' - Foto: AFP

En medio de la creación del tour, la paisa sintió que faltaba algo. "Cuando construí este libro me hacía falta una parte, la Karol G que había salido de todo y que había logrado pasar esa barrera tan grande. Le dije al equipo: 'Tengo que sacar otro álbum y tengo que sacarlo ya'". Así nació 'Bichota Season' , un álbum que se convirtió en una extensión del concepto original y que fue lanzado el mismo día que inició el tour, un riesgo enorme que terminó siendo un éxito rotundo.

Sin embargo, llevar esa visión al escenario no fue fácil. Enfrentarse a estadios en una época donde artistas como Taylor Swift y Beyoncé también estaban de gira, significaba una presión inmensa. "Al principio, lo que la gente ya vio en el documental, fue una negativa entre 'no estamos listos' y tenemos que alistarnos para hacer que pase". Lejos de amedrentarse, Karol G asumió el reto. El equipo creativo no solo preparó un espectáculo visualmente deslumbrante, sino que la misma artista se impuso una rigurosa preparación física y mental.

"Hay que estar físicamente preparado para eso, hay que entrenar, hay que probar sonido, siempre a cada país llegaba un día antes para tener mi prueba de sonido y asegurarme que todo estuviera perfecto", reveló. La disciplina y compromiso de La Bichota fueron fundamentales para ofrecer a sus fans la mejor experiencia posible y lo han sido a lo largo de toda su carrera para convertirse en la estrella mundial que es en la actualidad.

Los fans son su fuente de poder y su familia su pilar

Karol G hizo un éxito mundial con su Mañana será bonito tour - Foto: @karolgtour

Para Karol G, sus fans son más que espectadores; son su fuente de poder. "Mis fanáticos son todo, no sé cómo explicar que yo no los veo a ellos como del otro lado de la historia, como la reacción a lo que hago; yo los veo como la fuente de poder de todo lo que hago". La artista aseguró que tiene una relación profunda con su público, una relación basada en el respeto y la autenticidad que siente por aquellos que hacen esfuerzos económicos por asistir a sus shows, comprar su mercancía y que, a través de eso, le han dado la oportunidad de llevar la vida que tiene.

"La gente hace esfuerzos demasiado grandes para comprarse un tiquete, para un concierto, la gente viaja, la gente ahorra, la gente deja de comer para ir a verlo uno y eso lo aprecio demasiado, no lo doy por sentado. Desde que esté en mis manos voy a hacer todo lo posible para pagarles a ellos todo lo que me dan, no es solo por el éxito de mi carrera, sino como persona, me han hecho creer como nunca en mi, en quien soy, en lo que hago", detalló.

De hecho, también señaló que han sido sus seguidores los que han reforzado su autoestima, autoconfianza y le han hecho creer en su autenticidad. La Bichota cree que el éxito no se trata solo de cifras o reconocimiento global, sino de mantenerse fiel a sus raíces. "Creo que durante mucho tiempo estaba tratando de pensar como mujer, latina, colombiana, de la ciudad de Medellín, cómo iba a lograr que el mundo me conociera... y lo que al final yo creo que estoy cambiando dentro de la historia es haberme demostrado que siendo latina, representando mis raíces, cantando en mi idioma y llevando mi bandera alrededor del mundo el éxito era posible".

Karol G está preparando los detalles de su próximo álbum - Foto: @karolg

Su familia también juega un rol fundamental en su vida. "Mi familia es mi pilar, puede sonar a cliché, pero si hay algo que he descubierto con el pasar de los años... es lo millonaria que soy de poder salir corriendo a los brazos de mis papás todavía, de mis hermanas. Andar con ellos y verlos felices por lo que estoy haciendo, para eso es todo esto". Agregó que con el paso de los años ha entendido que el apoyo que ha recibido por parte de su familia en toda su carrera es la base de su salud mental y felicidad. "Alrededor puede haber mucha gente, pero el real son ellos".

El precio del éxito y las lecciones aprendidas para el futuro

Aunque la paisa actualmente está disfrutando del éxito y el amor de sus fanáticos, no todo ha sido sencillo y reconoció que para alcanzar todo esto ha tenido que sacrificar mucho. "Para uno conseguir éxito en la vida, uno tiene que estar muy dispuesto. Dispuesto a sacrificar amigos, salidas, cosas que uno sabe que no le hacen bien, que son ricas y uno pasa bueno, pero que lo desenfocan a uno, sacrificar personas que no te dan consejos constructivos. Ese extra de más que estás dispuesto a dar es lo que te va a llevar a que te diferencies del resto de las personas que también lo están haciendo".

Ahora, con el tour finalizado, Karol G ya piensa en el futuro. "Cuando se acaba el tour está esa depresión de que uno ya no está en tour, pero también está la motivación más grande, que es lo que acaba de pasar, para uno superar eso, es difícil después de un proyecto con tanto éxito pensar en cuál es el paso a seguir". Con la misma determinación que la ha llevado a ser una estrella global, La Bichota ya se prepara para su próximo capítulo, segura de que lo mejor está aún por venir.

Como ella misma lo ha dicho, esta vez lo repitió: "La mujer en la que yo me voy a convertir después de esto... le puedo asegurar a la gente que si mañana yo me voy de nuevo de tour, se preparen porque yo ya he visto muchas cosas que he transformado en mí como mujer y como persona. Ahora siento que nada es imposible".

