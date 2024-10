Hija de La Gorda Fabiola habla de dura situación que enfrentó tras la muerte de su mamá

La muerte de Fabiola Emilia Posada, más conocida en el mundo artístico como La Gorda Fabiola , conmocionó al país entero. Sus familiares la recuerdan con amor, entre ellos su hija mayor, Alejandra Valencia.

A un mes de la partida de la humorista, en una entrevista con La Red, la mujer reveló la difícil situación que atravesó tras la pérdida de su madre.

“Me senté y hablé con ella y le pedí disculpas porque sentí que yo me había demorado en llevarla a la clínica. En el último momento que nos pidieron que estuviéramos todos, yo pensé que no lo iba a soportar. Había un balcón gigante en el piso donde estábamos. Era un piso alto. Yo miré ese balcón y dije ‘yo no sirvo para ver partir a mi mamá, yo no soy capaz’", contó Alejandra Valencia, hija de La Gorda Fabiola.

La mujer aseguró que recordó con alegría a su madre y eso fue lo que la convenció de no tirarse por el balcón.

“Se me vinieron a la cabeza todas las cosas que ella me decía. Miré a los niños y dije ‘si me quedo, me quedo para bien’”, afirmó.

La muerte de su madre le dejó altas expectativas a Valencia sobre ese momento que le pone fin a la vida y espera que cuando a ella le toque partir pueda hacerlo como La Gorda Fabiola.

Así lo ratificó Alejandra Valencia: “Si en algún momento a mí me tocara elegir cómo morir, me encantaría morir como ella lo hizo, rodeada de todas las personas que la amábamos”.

Alejandra Valencia soñó con su madre, La Gorda Fabiola

Al comienzo, la mujer no creía en los ángeles tanto como su madre, pero tras la pérdida de La Gorda Fabiola recibió señales que no pudo ignorar.

“Comencé a soñar con mi mamá; ella bailaba al frente mío y estaba súper sonriente. Ella está ahí", puntualizó la mujer.

Valencia confirmó que la relación con Polilla mejoró con el tiempo, pues tenían dificultades en su adolescencia, pero con el pasar de los años las cosas cambiaron.

“Las cosas pasan por algo y los problemas que tuvimos con Poli pasaron cuando yo estaba de adolescente. Él se enamoró de esa mujer dulce y de esa bondad. Poli amó infinitamente a mi mamá. Estar juntos y acompañarnos es aliviarnos entre nosotros nuestro dolor", puntualizó la hija de La Gorda Fabiola.

Como símbolo de respeto y amor hacia la humorista, su hija ahora se dedica a replicar las recetas que su madre con mucho amor preparaba a primera hora del día.

“Me he dedicado a sacarle solamente las recetas. Ha sido muy emotivo saber que al final yo me siento y me sabe a ella”, acotó.

Y dejó en claro que, aunque se siente tranquila y en paz, llora aún en medio del proceso de duelo. “Lloro de su ausencia, de sentir que ya no tengo ese consejo sabio al lado, de miedo”, dijo.

