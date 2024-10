La Gorda Fabiola le envió emotivo mensaje a Polilla por medio de un sueño: "Siguen juntos"

Nelson Polanía, Polilla, regresó a Caracol Televisión luego de dos semanas de la muerte de La Gorda Fabiola. El humorista de Sábados Felices estuvo como invitado en el programa matutino Día a Día y allí reveló algunos detalles de situaciones que ha vivido en estos últimos días.

El humorista confesó que tuvo tres sueños con su esposa y, al contar los detalles del más reciente, algo muy extraño ocurrió en el programa, pues lograron darle un significado. Al parecer, La Gorda Fabiola le dejó un importante mensaje a su esposo.

Los sueños de Polilla con La Gorda Fabiola

"He soñado con ella tres veces, muy lindo", reveló el humorista en el programa y agregó que "han sido sueños con su espíritu, no es ella viva". Los dos primeros, según detalló, tuvieron como escenario la clínica en la que Fabiola Posada falleció, mientras que el último fue en el Canal Caracol, el que por años ha sido la segunda casa de la pareja.

Sobre el primer sueño, Polilla contó que "yo estaba entrando a la clínica, la veo en la ventana de la habitación y me empieza a saludar, muy linda. Cuando voy a entrar el médico me dice que no entre, pero yo no hago caso, entro y voy a la habitación y ella no está, el médico me dice: 'le dije que no entrara, ella ya no está'".

Publicidad

Polilla agregó que el segundo sueño también fue en la Clínica Colombia, occidente de Bogotá, donde falleció la humorista. "Ella estaba acostada en la camilla y me dice que la abrace, me dice: 'dime que me amas, dime que amas', y se lo digo y la abrazo tanto y ahí me despierto".

Finalmente, el sueño más reciente se dio en horas de la mañana del domingo 6 de octubre. "No dormí en toda la noche y como a las 6:00 a. m. soñé acá en Caracol, en la cafetería del segundo piso". Según contó, fue la primera vez en que tuvo un sueño largo con La Gorda Fabiola y en el que estaban fuera de la clínica .

Publicidad

"Estaba vestida muy linda, maquillada, como siempre, vestida de empleada de servicio y me decía: 'estoy nerviosa porque voy a hacer una novela y me toca actuar con Vicky Hernández'. Yo le digo que tranquila, que es una excelente actriz. Vimos a Vicky y yo le decía: 'Vas a estar muy bien'".

Sin embargo, lo más curioso ocurrió después. "Me dice: 'mira quién está allá'. Era Jorge Enrique Abello. Y me dice que lo llame. Él se acerca y me dice: 'Polilla, ¿cómo vas Poli?'. Y me abraza. Cuando volteo, Fabiola ya no está, se esfumó y empiezo a buscarla, le digo a Jorge que yo estaba hablando con ella y él me dice: 'Tranquilo, yo te entiendo'. Y me abraza y empiezo a llorar

desconsolado".

El humorista reveló que se despertó llorando y sobresaltado, mientras su hijo trataba de calmarlo.

En ese momento, Carolina Soto sorprendió a Polilla al señalarle que, en estos días, Jorge Enrique Abello está de luto porque perdió a una de sus mascotas y, además, lanzó un libro en el que habla sobre el duelo. "Jorge lanzó 'La despedida' este fin de semana, me hiciste erizar con esa historia, es un libro sobre el duelo".

Polilla reaccionó sorprendido a mensaje de La Gorda Fabiola en sus sueños - Foto: Día a Día

Publicidad

Al ver la publicación del libro, Polilla no lo podía creer. "¿Me están hablando en serio? No lo puedo creer, juepucha", expresó entre lágrimas el humorista al ver que, efectivamente, Jorge Enrique Abello se unió a Raúl Ocampo, pareja de la fallecida actriz Alejandra Villafañe, para publicar este libro.

¿Quién era La Gorda Fabiola?

Fabiola Posada nació en Santa Marta y vivió allí hasta los 16 años. Luego se trasladó a Bogotá para estudiar Comunicación Social en la Universidad Externado de Colombia. Además de su carrera como humorista, trabajó como periodista en el Diario La República. Su formación académica y experiencia profesional le permitieron desarrollar una carrera multifacética, destacándose no solo en la comedia, sino también en el periodismo y la actuación.

Publicidad

También fue madre de Alejandra Valencia y Juan Sebastián Valencia, y estaba casada con el humorista Nelson Polanía, conocido como Polilla , con quien tuvo un hijo, Nelson David Polanía. Estos dos artistas de Sábados Felices formaron una pareja cómica que encantó a generaciones de televidentes. Su relación y colaboraciones en el escenario fueron una parte fundamental de su éxito y popularidad.