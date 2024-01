Hija de Snoop Dogg sufrió derrame cerebral a sus 24 años

Cori Broadus, hija de Snoop Dogg, causó preocupación entre sus seguidores y los de su padre al revelar que recientemente tuvo que ser internada de urgencias en un hospital porque sufrió un derrame cerebral.

La joven de 24 años publicó una foto en sus historias de Instagram desde una cama de una clínica, lo que encendió las alertas. Finalmente, la famosa comentó a sus seguidores que estaba hospitalizada desde el jueves 11 de enero porque tuvo un ictus severo.

"Tuve un derrame cerebral severo y comencé a llorar cuando me lo dijeron", aseguró en una publicación que tan solo duró 24 horas en su perfil. Cori Broadus agregó que todo sucedió porque una de las venas que irriga el cerebro se rompió, provocando sangrado intracraneal.

La hija de Snoop Dogg señaló que en ese momento pensó que "solo tengo 24 años, ¿Qué hice en mi pasado para merecer todo esto?". Al llegar al hospital tuvo que ser intervenida de emergencia por esta situación y, por fortuna, ahora se recupera de lo sucedido.

Desafortunadamente, Cori Broadus, hija de Snoop Dogg, suele enfrentar dificultades de salud desde muy pequeña, esto porque fue diagnosticada con lupus a los 6 años, una enfermedad que ,según ha revelado en momentos previos, afecta no solo su salud física, sino la mental.

"Estuve enferma, estoy enferma. Es mucho. Te duele el cuerpo, simplemente sientes dolor y eres tan joven que piensas: ‘¿Qué me está pasando? ¿Qué está pasando?’. Y luego miras a tus hermanos y a los demás miembros de tu familia y te preguntas: ‘¿Por qué a mí?’. No digo que desearía que lo tuvieran, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué Dios me eligió?", escribió en su mensaje la joven de 24 años.

En mayo de 2021 Broadus fue noticia porque enfrentó un intento de suicidio, producto de su mala salud mental por causa de esta enfermedad. Sin embargo, en 2023 concedió una entrevista a la revista People y confesó que esos pensamientos ya no hacen parte de su día a día y que ha conseguido dejar la medicación.