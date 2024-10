Hijo de Diomedes Díaz murió y revivió, según su mamá: "Entraron ángeles a esta habitación"

La familia de Diomedes Díaz sigue viviendo momentos de angustia por la salud de Miguel Ángel Díaz, hijo del artista vallenato que desde hace varios días permanece en una UCI en Bogotá. Su mamá reveló en una entrevista que lo vio morir, pero en un hecho inexplicable, volvió a la vida.

¿Hijo de Diomedes Díaz murió?

Afortunadamente, Miguel Ángel Díaz sigue luchando por su vida, aunque con un grave estado de salud. Sin embargo, Yolanda Rincón, su mamá, narró a Alerta crónica que vivió una experiencia surreal en medio de la hospitalización de su hijo.

Rincón detalló que en un solo día su hijo tuvo cuatro infartos. "El primero fue a las 5:30 p. m. (del martes). Uno cuando lo estaban entubando y ya lo iban a sacar para Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Tocó volverlo a reanimar. Ya en UCI le dio otro como a las 11 de la mañana y otro como a las 4 de la tarde. El médico salió y habló con nosotros y nos dijo que estaba muy delicado, que estuviéramos preparados".

Según la mujer que fue pareja de Diomedes Díaz, en medio de ese complicado día ella vio morir a Miguel Ángel. "Yo vi morir a mi hijo ... vi que la vida se le iba a mi propio hijo, verle la carita como se trasfiguraba, ese dolor que causa la muerte y verlo desfallecer. Lo reanimaron".

Mamá de hijo de Diomedes vivió momento "milagroso"

Yolanda Rincón señaló que en medio de uno de los infartos que sufrió su hijo ella lo vio morir, pero un encuentro con un hombre desconocido en el hospital le dio la calma que necesitaba. Después de hablar con ese sujeto, su hijo revivió.

"Yo estaba orando y cuando me di cuenta y sentí una mano en mi hombro y yo voltié a mirar y pensé que era un doctor. Era una mano cálida, vi que el señor no estaba vestido de médico, era un señor normal, bajito, blanquito que me dijo: tranquila que él va estar bien".

Añadió que ese hombre le dio detalles de lo que estaba pasando su hijo. "Acabo de ver que entran ángeles a esta habitación, miles de ángeles y fue una batalla dura, allí se está librando una batalla dura, pero tranquila que él va estar bien". Para la exmujer del Cacique de La Junta este hombre le dio "un mensaje de Dios", pues desapareció tras decirle esas palabras.

¿Qué enfermedad tiene el hijo de Diomedes Díaz?

La mamá de Miguel Ángel Díaz dijo en la entrevista que, durante los 35 años de vida de su hijo este ha padecido glomeruloesclerosis focalizada y segmental, una enfermedad que padece una de cada millón de personas y que afecta específicamente los riñones.

¿Qué necesita el hijo de Diomedes Díaz para recuperarse?

Yolanda Rincón detalló que en este momento los médicos luchan por estabilizar a su hijo y que después de esto lo que requieren es un trasplante de riñón. "Lo fundamental es el donante para que se haga el segundo trasplante", detalló.