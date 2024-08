Mujer afirma haber quedado embarazada de estatua de Diomedes Díaz: "No fui infiel"

Tras casi 11 años del fallecimiento del cantante de vallenato Diomedes Díaz, se han viralizado diversas historias sobre su ayuda sobrenatural para ganar loterías o premios económicos. Esta vez, una mujer se hizo famosa al contar que había quedado embarazada de la estatua del 'Cacique de la Junta'.

Desde hace un tiempo, en Colombia surgió la leyenda de que, debido a los supuestos dones del cantante sobre su fertilidad, muchas mujeres han afirmado que aquella que desee tener un bebé o que posea algún problema de fertilidad debe sentarse al lado de la estatua del ‘Cacique de la Junta’, que está ubicada en el Parque de La Provincia en Valledupar, para así lograr su supuesto milagro.

Mujer afirma que Diomedes Díaz le cumplió el milagro

😲 Mujer asegura que quedó embarazada de la estatua de Diomedes Díaz, que está en Valledupar!



Lo que falta. Ustedes qué opinan? pic.twitter.com/RLsaZFWlQ6 — Primero Barranquilla (@primeronoticiaa) August 6, 2024

En esta ocasión, una mujer de 22 años afirma tal situación y dice que no ha sido infiel a su esposo y que su embarazo es obra de la estatua, lo que ha generado millones de reacciones de los internautas.

La mujer dijo: "A mis 22 años salí embarazada de la estatua de Diomedes Díaz y mi esposo, que hace más de un año está en el batallón, no me quiere creer".

Luego, recalcó que "no sé por qué la gente no me quiere creer y me toma por loca. Es verdad, yo venía todos los días acá (a la estatua). Vea, se lo juro por Dios, yo venía bien temprano (de las 6:00 a.m. a 7:00 a.m.) y me sentaba con él, a decirle cositas bonitas al oído. La gente piensa que yo metí la tremenda cachera del siglo, pero no es cierto".

