Humoristas consideraban a La Gorda Fabiola como la ‘mamá’ de Sábados Felices

La humorista Fabiola Emilia Posada Pinedo o La Gorda Fabiola, no es solo recordada por ser la confidente, hermana, amiga y compañera de sus colegas más antiguos en el programa Sábados Felices, de Caracol Televisión, sino también por ser la ‘mamá’, la protectora de todos.

Uno de sus más cercanos amigos, Fredy Quintero, más conocido como Boyacomán, la recuerda como ‘’la persona más generosa que he conocido. El primer día que yo llegué, hace 24 años a este canal, me bajé de esa tarima y fue la primera persona que me abrazó y me dijo que me iba a ir bien, que ‘todavía eres malo, pero vas aprendiendo’; desde ese día no me desamparó”.

Por su parte, el también humorista Heriberto Sandoval dijo: ‘’En cualquier escenario que compartimos siempre expresó lo mismo, sentimos lo mismo, esa energía positiva, ese amor por la familia’’.

La Gorda Fabiola, considerada una pionera de la comedia en Colombia, compartía su pasión y amor por el humor con los nuevos talentos que buscan seguir su camino. Este es el caso de Katy Giraldo: “Siempre súper linda, agradable. (Decía): ‘Dale, mi niña, lo estás haciendo muy bien, cada vez lo estás haciendo muy bien, mejor. Felicitaciones, vamos, excelente, Katy, esto es muy difícil’''.

El humorista Miguel Ángel Aristizábal recalcó que ‘’tuve la fortuna de hacer el último sketch que hizo ella con nosotros, donde fue la representación como de mi mamá, y eso fue y eso es lo que fue para nosotros los del elenco: una ‘madre’''.

La humorista no solo deja una huella en la televisión colombiana, sino en cada uno de los corazones que cobijó y acompañó, sin pedir nada a cambio.

¿Cuál fue la causa de muerte de La Gorda Fabiola?

Juan Valencia, hijo de su primer matrimonio con Mauricio Valencia, le contó al medio independiente Mr. Per. Latinoamérica que el inconveniente de salud de La Gorda Fabiola “no fue el corazón ni la diabetes, sino una bacteria que acabó con su vida rápidamente”.

Además, Valencia detalló que “ella contrajo una bacteria. Al principio pensamos que era otro problema, pero su estado empeoró y fue llevada a la clínica. Al hacerle análisis, finalmente detectaron la bacteria, que ya estaba muy avanzada”.

La Gorda Fabiola murió el jueves 19 de septiembre de 2024, un día después de cumplir 61 años.

