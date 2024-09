Revelan la causa de muerte de La Gorda Fabiola: “No fue el corazón ni la diabetes”

La muerte de la humorista Fabiola Emilia Posada Pinedo, más conocida como La Gorda Fabiola, del programaSábados Felices, de Caracol Televisión , sigue causando gran tristeza entre los televidentes. La artista falleció el pasado jueves, 19 de septiembre, un día después de cumplir 61 años. Tras el repentino deceso, su hijo mayor reveló qué le pasó a su mamá.

¿Cuál fue la causa de muerte de La Gorda Fabiola?

Juan Valencia, hijo de su primer matrimonio con Mauricio Valencia, le contó al medio independiente Mr. Per. Latinoamérica que el inconveniente de salud de La Gorda Fabiola “no fue el corazón ni la diabetes, sino una bacteria que acabó con su vida rápidamente”.

Valencia detalló que “ella contrajo una bacteria. Al principio pensamos que era otro problema, pero su estado empeoró y fue llevada a la clínica. Al hacerle análisis, finalmente detectaron la bacteria, que ya estaba muy avanzada”.

El día en que se dio a conocer la muerte de La Gorda Fabiola, en entrevista con Noticias Caracol en vivo , el humorista Julián Madrid, más conocido como Piroberta, reveló que su colega de Sábados Felices estaba internada en el hospital desde el pasado lunes, 16 de septiembre.

Piroberta contó que llamó a La Gorda Fabiola para desearle feliz cumpleaños, pero Nelson Polanía le contestó y le dijo que su esposa "estaba más inconsciente que consciente".

¿Quién era La Gorda Fabiola?

Nacida el 18 de septiembre de 1963 en Santa Marta, La Gorda Fabiola fue una importante humorista, actriz y empresaria colombiana. A lo largo de su vida, la comediante enfrentó varios desafíos de salud. En el año 1997 fue diagnosticada con diabetes.

En 2014, sufrió cuatro infartos y tuvo que someterse a una cirugía de corazón abierto, seguida de una hemorragia de vías digestivas que la llevó nuevamente a la unidad de cuidados intensivos.

En el año 2018, en entrevista con Los Informantes, cuando recién se recuperaba de estar varios días en cuidados intensivos tras una desnutrición crónica, La Gorda Fabiola dejó en claro que ni ella ni su humor querían morir.

“El día en que a mí me despiertan, después de 22 días en coma, y está Polilla y me dice que yo lo miré como diciéndole adiós, pero no, yo no me quería morir”, comentó en su momento la humorista de Sábados Felices.

