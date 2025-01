Imitador de Pepe Aguilar, que sufrió parálisis facial, enamoró a jurados de Yo me llamo de Caracol

La primera semana de la décima temporada de Yo me llamo ha estado cargado de emociones. Gracias a los diferentes participantes que se han presentado, más de 80 en tan solo cuatro días, el reality ha sido tendencia en redes sociales, pues los internautas han manifestado sus opiniones sobre los imitadores.

En el capítulo número cuatro, el último participante logró cautivar a los jurados Amparo Grisales , César Escola y Rey Ruiz. Se trata de Yo me llamo Pepe Aguilar.

El participante contó: “Yo soy músico de mariachi desde que tenía 18 años. He sido violinista y cantante. En el 2018 sufrí una parálisis facial que me derrumbó totalmente en ese momento. Una de las cosas que yo más amaba de mí era mi sonrisa y tuve que aprender a amar la nueva sonrisa que tengo ahora y me encanta”.

Narró que decidió interpretar a Pepe Aguilar porque “es un gran artista, compositor y, además, es un gran productor. Me llamó la atención que no tiene imitadores y para mí es un gran honor poder estar acá en el escenario de Yo me llamo siendo la primera vez que se presenta un Pepe Aguilar”.

Jurados de Yo me llamo quedaron sorprendidos con imitador de Pepe Aguilar

Cuando el imitador salió al escenario, el maestro César Escola exclamó: “Muy parecido”. Cantó la canción ‘Por mujeres como tú’ y cautivó a Amparo, quien al escucharlo dijo: “¡Está hermoso!”. Incluso, la erizó y, cuando finalizó la presentación le comentó: “Hombres como tú es lo que necesitamos”.

“Gracias, es un halago, muchísimas gracias”, contestó el imitador de Pepe Aguilar.

Amparo Grisales resaltó que el cantante tiene un buen color de voz, “tu presencia, tu pisada en el escenario fue tan bonito, tan armónico, tan delicioso de escuchar que me ericé y fue de verdad. Para mí sí te llamas”.

Para Rey Ruiz, el participante imita a Pepe Aguilar “muy bien y, además, cantas muy parecido”. Luego, le dio sugerencias para mejorar el tono de su voz para que así se parezca más al real, “pues te sales y entras al personaje”.

Para César Escola el personaje de Pepe Aguilar lo tiene muy desarrollado el participante de Yo me llamo, “como el original, es como que saborea las palabras en los fraseos. ¡Bienvenido! Sí te llamas”.

