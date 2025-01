Ahora no

Mamá e hijo se presentaron en Yo me llamo y conmovieron a los televidentes: “Te felicito" Pese a que no pasaron a la siguiente etapa de Yo me llamo, los imitadores de Amanda Miguel y Alejandro Fernández conmovieron a los jurados Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz. Incluso, hicieron llorar a Melina Ramírez.