Imitador de Pitbull ya había participado en Yo Me Llamo: "¡Esa cara se me hizo conocida!"

El sueño de hacer parte del Templo de la Imitación no siempre se consigue en el primer intento, pues muchos de los participantes deciden presentarse varias veces al programa hasta lograr avanzar. Ese fue el caso de Yo Me Llamo Pitbull 2025, quien hace unos años ya había "erizado" a los jurados con su caracterización de un artista completamente diferente.

La fiesta en la décima temporada de Yo Me Llamo la enciende en el escenario el doble de Pitbull, quien, aunque ha estado en la cuerda floja, sigue entregando todo por llevar la mejor versión de los temas del estadounidense frente al jurado.

Aunque hoy el imitador del Mr. Worldwide es la sensación, no es un novato en el tema, puesto que hace un tiempo ya había robado aplausos en el estudio por su talento interpretando a otro reconocido cantante.

¿Quién era Pitbull en Yo Me Llamo 2019?

En 2019, Óscar Toro fue uno de los imitadores que intentó ganarse un cupo representando a Espinosa Paz, un reconocido cantante mexicano de banda. En dicha ocasión, varios lucharon por el lugar, pero este talentoso artista fue el seleccionado.

El doble con el número 2051 no pudo evitar la emoción al ver que había recibido el esperado sí de Amparo Grisales, César Escola y Jessi Uribe, lo que significaba que entraba directamente a la Escuela.

"Qué bonito, mi hermano. Eso es lo más lindo, la verdad, el sentimiento, y eso nos caracteriza a nosotros los populares, que venimos de abajo cantándole al pueblo, llegándole al corazón de toda la gente. Qué bonito que llore, papá, porque eso significa que cantó con mucho sentimiento", le comentó Uribe.

Aunque en ese momento no ganó, sus sueños no se frenaron ahí, puesto que en 2025 consiguió volver al programa, esta vez como Pitbull. Su novia confesó en redes sociales que él había construido este personaje con disciplina y mucho esfuerzo, algo que fue recompensado con una nueva oportunidad en Yo Me Llamo.

"Esa cara se me hizo conocida desde la audición, hubiera llevado sombrero, seguía siendo Espinoza Paz. Excelente voz y presentación lo está haciendo excelente Pitbull", "No me di cuenta de que eras tú, todo el apoyo desde Espinoza" y "Qué teso", algunos de los comentarios de sus seguidoras.

