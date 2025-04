Influencer rompe el silencio sobre el acoso que sufre su familia: "Las autoridades no hacen nada"

La creadora de contenido venezolana Mariam Obregón denunció públicamente la situación de acoso que ha estado viviendo su familia a manos de la expareja de su madre. A través de un video en redes sociales, la influencer detalló los episodios de violencia y hostigamiento que han enfrentado, los cuales incluso han llevado a su madre a abandonar el país en busca de seguridad.

Obregón explicó que el hombre se ha negado a aceptar el fin de la relación y ha reaccionado de manera violenta en varias ocasiones. En una de las situaciones más alarmantes, el agresor atacó la casa donde vivían su madre, su abuela y otros familiares, causando destrozos en el hogar y lastimando a su propio hermano.

“Imagínate que la casa donde vivía mi mamá, mi abuela, una mujer que es mi tía con su hijo de seis años, tuvieron ellas que presenciar como este hombre le destrozaba un televisor a mi abuela y uno a mi mamá en un ataque de ira controlable al punto que mi mamá tuvo que llamar al propio hermano de él para que las venga a socorrer y no le importó ni siquiera que fuera su hermano porque a él hasta le destrozó el dedo. Yo me pregunto: ¿Qué hubiese pasado si ese hermano de él no hubiese estado allí?”. Expresó la influencer.

Según la denuncia, a pesar de que ya existe una orden de alejamiento en contra del hombre, el acoso no ha cesado. Obregón explicó que la familia sigue recibiendo llamadas en la madrugada, mensajes intimidantes y hasta filtración de información personal en internet.

Uno de los hechos más preocupantes, según Obregón, es que su abuela de 77 años ha sido víctima directa de este acoso, recibiendo llamadas insistentes a altas horas de la noche. Además, su tía también se ha visto afectada, luego de que su número fuera expuesto en una página para adultos sin su consentimiento, recibiendo mensajes y acoso por parte de diferentes hombres.

Además añadió que utiliza diferentes números telefónicos para llamarla a ella, a su pareja y hasta su empresa. "¿Saben qué es lo más triste de esta situación? que estos hombres siguen afuera, acosando a las mujeres" expresó con indignación.

Ante la gravedad de la situación, la madre de la influencer tomó la decisión de salir de Venezuela y establecerse cerca de su hija con la esperanza de encontrar tranquilidad. Sin embargo, el hombre sigue publicando fotos con su expareja, lo que, según Obregón, ha aumentado su angustia y temor por lo que pueda suceder.

Adicionalmente, la creadora de contenido envió un contundente mensaje a las autoridades, instándolas a tomar medidas contra el acoso hacia las mujeres, ya que muchos agresores siguen en libertad mientras sus víctimas viven con miedo y angustia. "Las autoridades no hacen absolutamente nada", afirmó, expresando su frustración ante la falta de acciones para proteger a su familia.

El caso ha generado indignación en redes sociales, donde seguidores de Obregón han expresado su apoyo y preocupación. Entre los comentarios destacan mensajes como: "Por eso muchas mujeres no denuncian porque temen que denuncien y luego el agresor o acosador sigua libre" y "No están solas"

"Mi mamá pide que se haga justicia y además que las autoridades ESCUCHEN a las mujeres. Que estos casos sean tomados con un poco más de atención. Por ella y por MUCHAS que están viviendo esto. Espero este video llegue a muchas personas para darle visibilidad a una problemática que hoy en día SIGUE pasando". Escribió en la descripción del video.

Por ahora, la familia de Mariam Obregón sigue buscando respuestas, soluciones y medidas de protección que les permitan recuperar la tranquilidad y evitar que la situación escale aún más, pues según explicó el hombre cuenta con antecedentes penales.

Cabe destacar que Mariam Obregón es una influencer venezolana que reside en Colombia, conocida por su contenido en redes sociales, donde comparte vlogs, historias, desafíos, videos de comedia y de empoderamiento femenino. En YouTube cuenta con más de 1.6 millones de suscriptores, mientras que en Instagram supera los 2.8 millones de seguidores.