Italy Mora y el escándalo con Miss Universo 2024: esto se sabe del drama de la exreina

Los días previos al certamen de belleza más importante del mundo se tornaron oscuros para Italy Mora, quien había sido elegida como la representante de Panamá en Miss Universo 2024. Con tan solo 19 años, Mora se encontraba en la recta final de su preparación para la competencia que se celebrará el próximo 16 de noviembre.

Sin embargo, ella fue expulsada por la organización Miss Universo bajo lo que se describió como un "error personal" que incumplía las normas del certamen, específicamente por haber salido de su habitación y estar acompañada de su novio en otro cuarto del hotel.

El drama involucra al novio de Italy Mora

La historia detrás de esta decisión ha estado llena de versiones encontradas. Aunque la organización de Miss Universo Panamá no proporcionó detalles específicos sobre las normas incumplidas, se reveló que la situación involucró a Italy Mora y su novio, Juan Abadía, quien había llegado a México desde octubre.

Según Abadía, él decidió quedarse en México más tiempo para poder asistir a las necesidades básicas de la reina de belleza, pues ella no contaba con lo necesario para su preparación: ni un tacón, ni un vestido, ni comida. Abadía, quien también es empresario y entrenador, se encargó de comprar alimentos, vestuario y coordinar algunos traslados, lo que él considera una obligación moral debido a la falta de apoyo de la organización.

Publicidad

"Me quedé más tiempo no para desconcentrarla, sino porque cuando yo llegué Italy no tenía ni un tacón, ni un panty, ni un vestido, no tenía comida, yo le hice el mercado", dijo el empresario en una entrevista con La Mordida.

Italy Mora, representante de Panamá a Miss Universo 2024, fue expulsada de la competencia. Miss Universe Panamá

En una entrevista reciente, Mora explicó que el día del incidente salió de su habitación del hotel, la cual compartía con la representante de República Dominicana, para entregarle algunos de sus artículos personales a César Anel Rodríguez, el director de Miss Universo Panamá, en otra habitación.

Publicidad

La pareja argumenta que fue todo un malentendido

Mora señaló que esta acción era común, pues las reinas suelen reunirse con sus equipos de trabajo en otros espacios fuera de sus habitaciones. Lo que hizo que la situación fuera más compleja fue que, al llegar a esa habitación, Rodríguez y Mora tuvieron una acalorada discusión, en la cual la reina le reclamaba por la falta de organización en los preparativos para el certamen. Abadía estaba presente durante la confrontación, lo que según Mora, desencadenó una serie de malentendidos y especulaciones.

El conflicto, según la versión de Mora y su novio, no fue tan grave como la organización de Miss Universo Panamá lo pintó. En su relato, Mora detalló que fue un incidente de carácter personal que no implicó ninguna falta de moralidad o conducta inapropiada. Sin embargo, las autoridades del certamen encontraron que la situación comprometía las normas internas y, al día siguiente, le informaron sobre su expulsión, aunque inicialmente no la sancionaron formalmente.

"Nunca entraron a la habitación, no sabían si había más personas ahí; claramente se vio que estaba mi novio presente porque él abrió la puerta y obvio nos vieron solo a nosotros dos. Claro, tienen todo el derecho de sacar mil especulaciones porque estábamos solo nosotros dos y yo no podía estar ahí", recordó la reina en la entrevista mencionada.

Mora había discutido anteriormente con el organizador del evento

De acuerdo con los testimonios de ambos, la discusión con Rodríguez habría sido un desencadenante de lo que posteriormente se presentaría como un incumplimiento de las reglas, que incluyó el estar acompañada de su novio en su habitación.

Publicidad

"Yo estaba alterada, discutiendo con César porque me faltaban cosas esenciales para mi concentración. César sale de la habitación molesto, agarró todas sus cosas y se va haciendo drama", expresó Mora.

Si bien no hubo evidencia de que sucediera algo inapropiado, la presencia de Abadía en el cuarto fue suficiente para expulsarla del certamen. Además, se mencionaron intercambios de mensajes entre Rodríguez y Abadía, en los que el director le pedía a Abadía que comprara un costoso vestido de diseñador y otros artículos para Mora, lo que subraya aún más la tensa relación entre Abadía y Rodríguez.

Italy Mora, la reina expulsada de Miss Universo, dio su versión de los hechos - Foto: @italy.mora

Publicidad

"Me regañaron, claro, con todo el derecho me regañaron. Me llevaron a mi habitación y dijeron que al día siguiente me harían un llamado de atención", dijo.

La versión oficial de Miss Universo Panamá, por otro lado, se mantiene firme en su postura de que la expulsión se debió a varios incumplimientos de la candidata con respecto a su contrato y las normas establecidas. El 5 de noviembre, a través de un comunicado, la organización expresó su pesar por la expulsión, pero aseguró que la decisión se basó en la falta de adherencia a los acuerdos pactados entre Mora y el certamen nacional.

En este contexto, se le retiró también el título de Miss Panamá, y la organización aclaró que no se enviará a una nueva candidata para el certamen de este año, pero se enfocarían en buscar una representante para Miss Universo 2025.

Por su parte, Italy Mora no ha dejado de insistir en que la decisión fue excesiva y que podría haberse resuelto con una advertencia. En un mensaje en redes sociales, la joven expresó su tristeza y frustración por la forma en que se manejó su situación, dejando claro que nunca tuvo la intención de incumplir las normas del certamen. Mora, quien siempre se mostró orgullosa de representar a Panamá, lamentó profundamente no poder continuar con el sueño de representar a su país en el evento de belleza internacional.

Declaraciones de Italy Mora tras su destitución del Miss Universo Panamá. Redes sociales Italy Mora

Publicidad

La salida de Italy Mora de Miss Universo 2024 ha dejado un vacío en la delegación panameña, y aún queda por ver quién ocupará su lugar en el certamen .